La Junta de Andalucía autoriza la búsqueda de represaliados de la Guerra Civil y la posguerra en el cementerio de Baena

El Ayuntamiento de Baena ha dado un nuevo paso en los trabajos de memoria democrática con la próxima puesta en marcha de las catas arqueológicas destinadas a localizar posibles fosas comunes con restos de represaliados de la Guerra y la posguerra en el cementerio municipal. La actuación llega después de completar los estudios históricos y de georradar necesarios para acceder a futuras líneas de financiación estatal destinadas a exhumaciones.

Según ha explicado el responsable municipal del área de Memoria Democrática, David Bazuelo, el proyecto se encontraba en una primera fase técnica imprescindible para optar posteriormente a subvenciones del Ministerio y desarrollar actuaciones de exhumación "en condiciones", incluyendo pruebas de ADN e identificación de víctimas.

Los trabajos previos han consistido en tres actuaciones fundamentales: un estudio histórico, un análisis mediante georradar y la delimitación de posibles puntos de enterramiento a través de catas arqueológicas.

Víctimas de fusilamientos posteriores a la contienda civil

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación apunta a la posible existencia de una fosa en una zona del cementerio donde, según los datos históricos y los resultados del georradar, podrían encontrarse víctimas de fusilamientos posteriores a la Guerra Civil, en las décadas de 1930 y 1940. El área se sitúa en una parte del camposanto que presenta una disposición "anómala" respecto al resto de tumbas.

Las catas previstas se realizarán en varios puntos del cementerio: la conocida fosa común declarada Lugar de Memoria Democrática, un patio anexo, una zona próxima a la antigua sala de autopsias y el espacio detectado por el georradar como compatible con enterramientos colectivos.

Vista del casco urbano de Baena desde el cementerio. / Juan Carlos Roldán

El proyecto inicial contaba con un presupuesto de 38.000 euros, consignados íntegramente con fondos municipales ante la incertidumbre sobre la llegada de ayudas externas. Posteriormente, el Ayuntamiento obtuvo una subvención parcial de 25.000 euros concedida por la FEMP, después de haber quedado fuera anteriormente de una convocatoria de la Diputación de Córdoba pese a empatar en puntuación con otro municipio.

Las catas en el cementerio baenense se iniciarán en breve

La actuación salió a licitación pública y contó con la participación de cinco empresas. Finalmente, la adjudicación ha recaído en un profesional autónomo especializado que ya ha visitado el cementerio y comenzará los trabajos en cuanto concluya otra intervención en un municipio distinto. El Consistorio aportará maquinaria municipal para las primeras labores de movimiento superficial de tierra, una medida que ha permitido reducir significativamente el coste final del proyecto.

La autorización definitiva para las catas ha sido publicada ya en el BOJA, tras varios meses de intercambio de documentación con la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento prevé presentar próximamente de forma pública tanto el estudio histórico como las conclusiones obtenidas mediante georradar.

Con los resultados de las futuras catas, el Consistorio elaborará uno o varios proyectos de exhumación para concurrir a nuevas convocatorias estatales de memoria democrática y avanzar en la recuperación e identificación de víctimas represaliadas.