El juez impone el alejamiento a la mujer detenida en Luque por lesionar a un mayor de 70 años

La plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baena (Córdoba) ha prohibido aproximarse o comunicar con la víctima a la mujer detenida en Luque el mes de abril pasado por, presuntamente, lesionar a un hombre de unos 70 años de edad en un domicilio. La víctima tuvo que ser rescatada por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, después de permanecer varios días en el suelo.

Tras su detención y puesta a disposición judicial el 17 de abril, el juez acordó dejar a esta persona en libertad provisional, aunque le impuso como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima. Inicialmente, se le atribuye la comisión de un presunto delito de lesiones, "sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa", precisa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Diario CÓRDOBA.

Agentes de la Policía Local de Luque y la Guardia Civil intentan acceder a la vivienda desde el tejado, en una imagen tomada por un vecino de la localidad. / CÓRDOBA

De este modo, el afectado fue auxiliado por los agentes gracias al aviso de los vecinos, que escucharon sus gritos de socorro. Fuentes conocedoras de la situación explicaron entonces a este periódico que, al parecer, el hombre residía en la casa de la supuesta agresora, al menos, desde hacía cinco meses y que los maltratos eran frecuentes.

La víctima cayó al suelo tras ser agredido

A la llegada de la Guardia Civil y de la Policía Local, la mujer se negó a abrirle la puerta, lo que motivó que estos efectivos intentasen acceder a la casa incluso desde el tejado. Finalmente, entraron derribando la puerta. En una estancia de la vivienda localizaron a la víctima, que yacía en el suelo y que no podía levantarse por sus propios medios.

Rescate a un hombre de 70 años en una vivienda de Luque / CÓRDOBA

El hombre manifestó a los agentes que la mujer que había abierto la puerta era la presunta causante de su situación. De acuerdo con su relato, fue agredido días antes, cayó al suelo y permaneció allí sin poder levantarse. Efectivos sanitarios lo trasladaron a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.