Tribunales
El juez impone el alejamiento a la mujer detenida en Luque por lesionar a un mayor de 70 años
La plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baena investiga a la detenida por, presuntamente, agredir a una víctima que permaneció varios días en el suelo hasta ser rescatada por la Guardia Civil y la Policía Local
La plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Baena (Córdoba) ha prohibido aproximarse o comunicar con la víctima a la mujer detenida en Luque el mes de abril pasado por, presuntamente, lesionar a un hombre de unos 70 años de edad en un domicilio. La víctima tuvo que ser rescatada por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, después de permanecer varios días en el suelo.
Tras su detención y puesta a disposición judicial el 17 de abril, el juez acordó dejar a esta persona en libertad provisional, aunque le impuso como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima. Inicialmente, se le atribuye la comisión de un presunto delito de lesiones, "sin perjuicio de lo que se concrete durante la fase de instrucción de la causa", precisa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Diario CÓRDOBA.
De este modo, el afectado fue auxiliado por los agentes gracias al aviso de los vecinos, que escucharon sus gritos de socorro. Fuentes conocedoras de la situación explicaron entonces a este periódico que, al parecer, el hombre residía en la casa de la supuesta agresora, al menos, desde hacía cinco meses y que los maltratos eran frecuentes.
La víctima cayó al suelo tras ser agredido
A la llegada de la Guardia Civil y de la Policía Local, la mujer se negó a abrirle la puerta, lo que motivó que estos efectivos intentasen acceder a la casa incluso desde el tejado. Finalmente, entraron derribando la puerta. En una estancia de la vivienda localizaron a la víctima, que yacía en el suelo y que no podía levantarse por sus propios medios.
El hombre manifestó a los agentes que la mujer que había abierto la puerta era la presunta causante de su situación. De acuerdo con su relato, fue agredido días antes, cayó al suelo y permaneció allí sin poder levantarse. Efectivos sanitarios lo trasladaron a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década
- Detenido tras disparar con una escopeta contra un edificio, darse a la fuga y herir a varios guardias civiles en Rute
- Un detenido en Luque por agredir durante tres días a un vecino de 70 años, al que auxiliaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local
- Incendio forestal en Adamuz: el Infoca logra estabilizar el fuego y trata de controlarlo
- Una potente dorsal anticiclónica sobrevuela Córdoba: la Aemet explica sus efectos en las temperaturas
- El pueblo de Córdoba que podría tener origen en unos leñadores llegados desde el norte de España
- El Castillo de Almodóvar celebra su primera cena medieval: 'emoción e historia' en una experiencia gastronómica 'sin precedentes