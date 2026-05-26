El investigador prieguense Rafael Luque, Premio Princesa de Girona de Investigación 2026: "Gracias por poder ser altavoz para inspirar a los jóvenes"

El investigador prieguense del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Rafael Luque, ha sido proclamado Premio de Investigación 2026 Princesa de Girona en el CongreFest que se ha celebrado en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia este martes, bajo la presidencia del Rey, Felipe VI.

El jurado, por unanimidad, ha concedido esta distinción a Luque, "por sus contribuciones a la identificación de planetas fuera del sistema solar y al estudio de mundos acuáticos, claves para comprender la formación planetaria y la posible existencia de vida en otros sistemas, así como por su destacada originalidad e impacto de sus contribuciones, su probada capacidad de liderazgo y su facilidad para inspirar a los jóvenes desde la divulgación científica".

Visiblemente emocionado, Luque ha agradecido el reconocimiento señalando que los valores que representa la Fundación son los que intenta aplicar en su carrera y su proceso de divulgación científica. "Llevo más de 15 años llevando el telescopio por todos los pueblos y regiones de Andalucía", ha explicado.

Rafael Luque (seg. por la izq.) tras ser galardonado con el Princesa de Girona. / CÓRDOBA

Así, ha agradecido a la Fundación "poder tener la oportunidad y un altavoz para inspirar a jóvenes no solo ya en las zonas rurales de Andalucía, sino de toda España para seguir carreras de ciencia, para hacer investigación científica y hacerlo a través de la astronomía que nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias".

Por último, Luque agradecía a su familia y especialmente a su mujer e hija, presentes en el acto, "el apoyo y sacrificios que han tenido que hacer para que hoy yo esté aquí".

Quinta y última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa Girona

Antes de conocerse el veredicto, el flamante Premio Princesa de Girona de Investigación, en presencia de las numerosas autoridades que se han dato cita en el acto, entre ellas Felipe VI; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha explicado su labor junto al resto de finalistas, compartiendo con los asistentes su trayectoria y logros.

La ciudad de Murcia acoge esta semana la quinta y última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa Girona. La entrega del galardón, dotado con 20.000 euros y reconocido con la entrega de la reproducción de una obra del artista contemporáneo Juan Zamora (Premio Princesa de Girona Arte 2017), tendrá lugar el próximo 14 de julio en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en una gala que estará presidida por la Familia Real, junto al resto de premiados en las distintas categorías proclamadas a lo largo de las diferentes paradas del Tour del Talento 2026.

Rafael Luque, astrofísico prieguense. / Rafael Cobo

Por sorpresa, el tenista murciano Carlos Alcaraz ha participado en una charla sobre su carrera. El actual número 2 del mundo en el ranking ATP, ha animado a los jóvenes a "pensar en grande, soñar en grande y disfrutar del camino" hacia sus metas y logros, desde la "paciencia" y pensando que "lo bonito es el camino".

Rafael Luque Ramírez, natural de Priego de Córdoba, donde nació en 1993, es astrofísico e investigador en el campo de los exoplanetas, donde ha liderado importantes contribuciones al descubrimiento y estudio de nuevos mundos fuera del sistema solar.

Licenciado en Física por la Universidad de Granada, cursó un máster en Astrofísica en la Universidad de Heidelberg (Alemania), iniciando en 2018 su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias gracias a una beca INPhINIT de La Caixa, que defendió en 2021 con mención internacional y calificación cum laude.

Actualmente es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía

En la actualidad, Rafael es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, siendo uno de los referentes internacionales en el estudio de exoplanetas, tras haber liderado proyectos de investigación en centros internacionales de referencia, centrados en el uso de técnicas de tránsito y velocidades radiales para detectar y caracterizar planetas que orbitan otras estrellas.

Su investigación se centra en el descubrimiento y caracterización de planetas fuera del sistema solar. Ha contribuido al descubrimiento de más de 220 exoplanetas y ha publicado más de 180 artículos científicos, liderando colaboraciones internacionales de gran escala. Entre sus aportaciones más relevantes destaca la identificación de una nueva clase de planetas, los "mundos acuáticos", clave para comprender la formación planetaria y la posible existencia de vida en otros sistemas.

Ha recibido financiación competitiva superior a 2,7 millones de euros, incluyendo una ERC Starting Grant, y ha sido reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales.

En los próximos años, su investigación se centrará en el estudio detallado de atmósferas planetarias y en la búsqueda de biofirmas mediante telescopios de última generación, con el objetivo de responder a una de las grandes preguntas científicas: la existencia de vida fuera de la Tierra.