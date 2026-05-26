Un estudio de la Universidad de Córdoba analiza la evolución urbana y comercial de Mellaria: "Estuvo estrechamente ligada a la minería de Sierra Morena"

Un nuevo estudio de Ager Mellariensis, el proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba (UCO), aporta nuevos datos sobre el papel que la ciudad romana de Mellaria (ubicada junto a la actual Fuente Obejuna) jugó en las redes comerciales de Hispania, vinculada a la minería en el noroeste de la provincia de Córdoba. La investigación, dirigida por el profesor Antonio Monterroso Checa, documenta, según la nota de prensa de la UCO, infraestructuras hidráulicas y viarias de gran entidad.

Además, demuestra que Mellaria "mantuvo intensas conexiones comerciales entre los siglos I y II d. C., antes de experimentar una progresiva transformación económica en la Antigüedad tardía". El trabajo ha sido desarrollado por los investigadores Santiago Rodero, igualmente de la UCO, Maudilio Moreno, del Museo Arqueológico de Andújar, y Miriam González, de la UNED, con la mencionada dirección de Monterroso Checa.

Excavaciones en el Cerro de Masatrigo sobre el impacto del agua y la minería

El trabajo repasa las excavaciones desarrolladas en el entorno del Cerro de Masatrigo que ofrecen, por primera vez, una visión concreta del sistema hidráulico de Mellaria y de la planificación urbana de este municipio romano vinculado a la explotación minera del noroeste cordobés.

Vista aérea de las excavaciones de Mellaria en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

El estudio analiza 8.839 fragmentos cerámicos recuperados en las campañas arqueológicas de los años 2022 y 2023, que muestran que Mellaria "disfrutó de un intenso dinamismo económico durante los siglos I y II d. C., con importaciones procedentes de Italia, la Galia, el norte de África y, especialmente, de talleres béticos como los de Andújar y Córdoba, confirmando que la ciudad participaba plenamente en los circuitos de distribución del valle del Guadalquivir".

Comprender la organización urbana y las conexiones económicas

El trabajo ha sido incluido en el volumen colectivo Circulación de producciones cerámicas en las vertientes de Sierra Morena en época romana: contextos y materiales, editado por Mar Zarzalejos Prieto, María Rosa Pina Burón y Patricia Hevia Gómez como homenaje a la profesora Carmen Fernández Ochoa. Según las editoras del volumen, "los contextos de Mellaria presentan un patrón material muy similar al de la cercana Sisapo, lo que confirma que ambas ciudades compartieron redes comerciales y una evolución histórica estrechamente ligada a la minería de Sierra Morena". Esta aportación supone un avance decisivo para comprender la organización urbana, el abastecimiento de agua y las conexiones económicas de uno de los principales enclaves romanos del norte de Córdoba.

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Yacimiento de Mellaria, junto al cerro Masatrigo, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

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