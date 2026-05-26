Escápate a la naturaleza y conecta con la esencia de la dehesa en el Parque San Martín de Añora

Situado a unos 6 kilómetros de Añora, en la cima del Cerro del Cuerno, se ubica el Parque San Martín, un mirador natural que permite contemplar gran parte de la comarca de Los Pedroches. El paraje, rodeado de un mar de encinas donde habita una fauna diversa, se ha consolidado como un entorno único y lleno de vida, ideal para conectar con la esencia de la dehesa.

El complejo cuenta con espacios educativos para la puesta en valor del patrimonio natural.

También para aquellos que buscan un refugio de paz y naturaleza, ya que el Parque San Martín dispone de seis apartamentos turísticos rurales, de tres tipos diferentes, con capacidad para dos, cinco y diez personas: Casa de la Encina, Casa de la Jara, Casa de la Retama, Casa de la Aulaga, Casa del Espliego y Casa del Cantueso.

El paraje está rodeado de un mar de encinas. / Rafa Sánchez Ruiz

Alojamientos de estilo tradicional

Los seis alojamientos tienen un estilo tradicional con pared blanca y zócalo de pizarra, integrados en el medio. Varios de ellos lo están en torno a una plaza central o era, también con suelo de pizarra.

Exterior de los alojamientos. / Ayuntamiento de Añora

Casa de la Encina y Casa de la Jara

Los apartamentos, con capacidad para diez personas, se distribuyen en dos plantas. En la planta baja se encuentra el salón principal con estufa de leña, una amplia cocina con barra americana totalmente equipada, un cuarto de baño adaptado para personas con discapacidad y dos habitaciones con cama de matrimonio.

Vista aérea del Parque San Martín. / Ayuntamiento de Añora

En la primera planta, cada alojamiento dispone de un amplio salón con mesa estufa, un cuarto de baño y tres habitaciones dobles con camas individuales y vistas hacia la dehesa.

Casa de la Aulaga y Casa de la Retama

Los alojamientos tienen capacidad para cinco personas. En la planta baja se encuentra el salón con estufa de leña y sofá cama, la cocina con barra americana totalmente equipada, un cuarto de baño, una habitación con cama de matrimonio y una habitación con litera. Los apartamentos también disponen de una buhardilla.

Interior alojamientos de Añora. / Ayuntamiento de Añora

Casa del Espliego y Casa del Cantueso

Se trata de una vivienda para dos personas que cuenta con una habitación con cama de matrimonio, salón con cocina y cuarto de baño.

Interior alojamientos de Añora. / Ayuntamiento de Añora

Servicios complementarios

Además de disfrutar de estos alojamientos de estilo tradicional, el Parque San Martín ofrece a sus visitantes una gran variedad de servicios complementarios como restaurantes, zonas al aire libre con mesas, barbacoas y juegos infantiles, mirador, piscina, servicio de recogida de basura o disponibilidad gratuita de leña para la estufa. Asimismo, durante la estancia, los usuarios tendrán acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas de Añora y acceso a la información turística sobre el municipio.

El Parque San Martín es un entorno único para conectar con la esencia de la dehesa.

El complejo cuenta, además, con espacios educativos para la puesta en valor del patrimonio natural. El Aula de la Naturaleza, el Centro de Interpretación de la Ganadería y el Observatorio Starlight son recursos de educación ambiental y de conocimiento para fomentar la protección del ecosistema de la dehesa.

Paraje del Parque San Martín de Añora. / Rafa Sánchez Ruiz

Por otro lado, el Centro Adehesa, dotado con un gran salón de celebraciones, es un referente para la organización de eventos como congresos, bodas, celebraciones familiares o comidas de empresa, entre otros. De hecho, próximamente iniciará su actividad el centro de especialización gastronómica de la dehesa, con cursos y talleres de cocina para la puesta en valor del sector agroalimentario comarcal.

El Parque San Martín y los apartamentos rurales se han convertido en uno de los ejes estratégicos del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino (PSTD) de la Mancomunidad de Los Pedroches. Una iniciativa respaldada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, que está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.