La Diputación de Córdoba destina 5,2 millones para implantar el quinto contenedor y el tratamiento de residuos orgánicos en la provincia

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), destinará 5,2 millones de euros a la implantación de un nuevo modelo de recogida selectiva de la fracción orgánica (FORS) mediante el denominado quinto contenedor, el contenedor marrón, en los 72 municipios de la provincia que mantienen convenio con la institución provincial para la gestión de residuos domésticos.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado que esta actuación dará cobertura a una población de 354.541 habitantes y a 169.000 viviendas repartidas por toda la provincia, y ha subrayado que se trata de una iniciativa estratégica posible gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea y a la aportación de la propia institución provincial, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Implantación en 72 municipios

Fuentes ha explicado que el nuevo sistema contempla la instalación inicial de contenedores de carga trasera de 800 litros en los 53 municipios que ya cuentan con este tipo de recogida.

En el caso de los 19 municipios con contenedores soterrados, la implantación y el inicio de la recogida selectiva de la fracción orgánica se realizará mediante la colocación de contenedores de 240 litros integrados dentro de cubrecontenedores específicos, con el fin de mantener la estética y la integración urbana de estos sistemas.

Salvador Fuentes, durante la presentación. / CÓRDOBA

El despliegue prevé el desarrollo de 15 rutas, de las que inicialmente se pondrán en marcha siete, para cubrir la recogida en todos los municipios incluidos en el proyecto.

Un salto en la modernización del tratamiento de residuos

El presidente de la Diputación ha señalado que con la implantación del quinto contenedor “damos un salto cualitativo a la modernización, a la eficacia, al tratamiento de residuos sólidos urbanos y muy especialmente a los orgánicos, que son casi prácticamente la mitad de lo que depositamos en los contenedores”.

La inversión de esta primera fase de instalación asciende a 1,6 millones de euros, a los que se suma una segunda línea de financiación destinada al tratamiento de la materia orgánica, que se instalará en la planta de transferencia de Dos Torres con una inversión aproximada de 3,5 millones de euros.

Esta planta se complementará con la de Montalbán en el tratamiento de estos residuos.

Economía circular y sostenibilidad

La iniciativa se enmarca en los objetivos fijados por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en las directrices europeas en materia de sostenibilidad y valorización de residuos.

La Diputación destina 5,2 millones para implantar el quinto contenedor y el tratamiento de residuos orgánicos en la provincia. / CÓRDOBA

Fuentes ha remarcado que con este proyecto se avanza hacia un modelo de gestión “más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente”, alineado con las políticas europeas de economía circular y transición ecológica.

En este sentido, ha defendido que la recogida selectiva de biorresiduos constituye un paso decisivo para construir una provincia más sostenible y comprometida con el futuro ambiental de Córdoba.

Campaña de información y concienciación

De forma paralela, la Diputación, también a través de Epremasa, ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación para dar a conocer la instalación del quinto contenedor, de color marrón y destinado exclusivamente a materia orgánica, así como para informar sobre su correcto uso.

Esta iniciativa se ha dirigido de manera específica a colectivos concretos de grandes productores, como comerciantes, además de entidades de carácter social que pueden contribuir a sensibilizar sobre la necesidad de avanzar hacia un reciclaje más sostenible.

Fuentes ha querido recalcar la importancia de esta campaña y del papel de los medios de comunicación a la hora de trasladar a la ciudadanía la necesidad de realizar una correcta separación de residuos.

Según ha explicado, este sistema permitirá un tratamiento mucho más eficiente de estos restos, posibilitando la generación de compost de alta calidad y también de energía a través del aprovechamiento de los gases producidos en el proceso.

Respaldo municipal

Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, ha agradecido la labor de la Diputación y de Epremasa por apostar por todos los municipios en un modelo de reciclaje “activo y real”, que implica tanto a vecinos como a comerciantes.

Granados ha destacado además el potencial del contenedor marrón dentro de una economía circular que permita aprovechar mejor los residuos y avanzar también en el uso de energías renovables.

Financiación europea

El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con la participación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y Epremasa.