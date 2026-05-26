El Ayuntamiento de Montilla convoca un concurso para elegir el cartel de la Feria de El Santo

El Ayuntamiento de Montilla ha convocado el tradicional concurso para seleccionar el cartel anunciador de la Feria de El Santo 2026, que se celebrará del 8 al 14 de julio próximos, con un premio de 250 euros para la obra ganadora y un plazo de presentación de obras que permanecerá abierto hasta el próximo lunes 8 de junio.

Las bases aprobadas por el teniente de alcalde del Área de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, establecen que podrán participar en esta convocatoria todas las personas mayores de edad que lo deseen, tanto de forma individual como colectiva.

Los trabajos tendrán que presentarse en soporte papel, en sobre cerrado, tubo, carpeta o formato similar, y no podrán incluir firma ni ningún otro signo que permita identificar a la persona autora antes de la resolución del jurado. Junto al cartel, deberá adjuntarse otro sobre cerrado con los datos personales del autor o autora, así como el correspondiente soporte informático del trabajo en una memoria USB.

Estas son las características del trabajo

Los trabajos tendrán que ser a todo color, en sentido vertical y en formato A2. La elección de la técnica y la composición quedará en manos de cada participante, por lo que se permitirá el uso de fotografías o fotomontajes. En todo caso, las obras deberán incorporar obligatoriamente el texto: "Feria de El Santo 2026. Del 8 al 14 de julio. Montilla".

El jurado estará compuesto por el alcalde o la persona en quien delegue; un miembro de cada grupo político municipal; un técnico municipal del Área de Festejos; una persona relacionada con el ámbito de la fotografía, y una persona vinculada al mundo cultural y patrimonial de la localidad.