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El Ayuntamiento de Lucena vuelve a licitar el contrato de jardinería con la actualización del convenio colectivo
Una alegación relacionada con la aplicación del convenio colectivo ha forzado la anulación del primer pliego, lo que ha llevado al Ayuntamiento a lanzar una segunda licitación del servicio de jardinería
La externalización del servicio de jardinería en Lucena requiere de una segunda licitación. Una alegación, interpuesta por una asociación andaluza de empresas del sector ante el Tribunal de Recursos Contractuales, motivó la anulación del primer pliego, publicado a final de marzo. El Ayuntamiento acaba de iniciar el nuevo procedimiento, elevando la cuantía total a 4,7 millones de euros para un período de cuatro años.
La motivación del recurso, indican fuentes municipales, se basaba en la aplicación errónea de las cláusulas del convenio colectivo de 2025, actualmente caducado. Este expediente técnico y económico, pese a que terminó de elaborarse en el pasado ejercicio, inició su tramitación pública en este año y, por consiguiente, rige un acuerdo renovado entre patronal y sindicatos, correspondiente a 2026.
Las únicas modificaciones sustanciales competen a la elevación de ciertos complementos y conceptos retributivos. En el contenido económico definitivo, el montante anual de partida, asciende prácticamente en unos 100.000 euros, hasta cuantificar una cantidad cercana a los 1,2 millones.
Las ofertas para optar al servicio pueden presentarse hasta el 5 de junio
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 5 de junio y, a partir del día 6, en sucesivas reuniones del órgano de contratación avanzarán los procesos de apertura de los sobres de las memorias técnicas y económicas. Con todo ello, el gobierno local, a salvo de nuevos recursos u otros condicionantes, confía en activar la operatividad de la empresa adjudicataria entre agosto y septiembre, en este mismo verano.
El contrato se divide en dos lotes, comportando el grueso de esta licitación el mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes. Otro apartado se focaliza en esta misma cobertura en el entorno del centro. Entretanto, seguirá prestando este servicio personal municipal.
Hay 400.000 metros de zonas verdes en Lucena
La empresa concesionaria aportará una plantilla estable de una veintena de operarios en un formato mixto, aparte de la dotación de medios mecánicos. La planificación reserva a los seis trabajadores municipales exclusivamente las tareas reseñadas en edificios municipales, polígonos industriales y el complejo formativo de Los Santos.
En estos momentos, el término municipal de Lucena acumula unos 400.000 metros cuadrados de zonas verdes.
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