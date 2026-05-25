Villanueva de Córdoba recibe este Lunes de Pentecostés a la Virgen de Luna

La Virgen de Luna regresa a Villanueva de Córdoba este lunes, y lo hace por primera vez coronada, tras la coronación canónica de la imagen del pasado 7 de diciembre. Después de la llevada de la imagen por Pozoblanco el domingo hasta el santuario, la localidad jarota celebra la romería como cada Lunes de Pentecostés para trasladar a la patrona y alcaldesa perpetua hasta la parroquia de San Miguel, donde permanecerá hasta el segundo domingo de octubre.

La Cofradía Hermandad de Villanueva de Córdoba destacaba el estreno de un juego de coronas, cetro, orbe, luna y sol, fruto de la generosidad del pueblo, y es que tras la campaña de recogida de oro y plata para la Coronación quedó un excedente de dichos metales preciosos con los que se ha podido realizar este conjunto en una orfebrería de Andújar.

Los romeros llegaron a la última cruz del camino para posteriormente saludar a la Virgen de Luna. La procesión alrededor de la ermita por la mañana precedió a la celebración de la misa concelebrada por cuatro sacerdotes, que comenzaba poco después de la una menos cuarto del mediodía y que contó con los cánticos del coro romero Nuestra Señora de Luna.

Villanueva de Córdoba recibe a la Virgen de Luna / Rafa Sánchez

El presidente de la Cofradía Hermandad, Juan José Cartán, felicitaba a los hermanos mayores y destacaba el orgullo de llevar a la Virgen Coronada hasta la localidad. También tenía un recuerdo para Juan García, capitán de la Cofradía de Pozoblanco, y para las camareras de la localidad vecina, que el domingo anunciaban que dejan sus respectivas tareas.

Al mediodía llegó el momento del almuerzo, buscando los romeros alguna sombra para disfrutar de las viandas propias de la tierra como el lomo, el jamón o la tortilla.

Once kilómetros de recorrido y una ofrenda a la Virgen

Tras los cánticos de nuevo del coro, a las cuatro y media de la tarde salía la Virgen portada a hombros, con un pasillo de caballos por la peña Encina Enana. Unos 11 kilómetros de camino que incluyen una parada de descanso en el Pozo de la Legua.

Al caer la tarde está previsto que la Virgen de Luna llegue a la cooperativa olivarera, donde se preparará, cambiándole algunos de sus elementos, para la primera visita a la localidad ya coronada. Como novedad, se hará una ofrenda floral en el monumento de la Virgen, inaugurado el pasado año en la puerta de la cooperativa.

Un recibimiento multitudinario a la patrona

A partir de ahí, se espera, como cada año, un recibimiento multitudinario con la ofrenda de flores por los niños del colegio que lleva su nombre y, en El Regajito, con la imagen también de San Miguel, tendrá lugar la imposición de las llaves de los sagrarios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba por el párroco, José Félix García, y el revoloteo de la bandera al toque del tambor.

El recorrido procesional seguirá hasta la Plaza de España, donde el alcalde, Isaac Reyes, le impondrá a la Virgen el bastón de alcaldesa perpetua. Y antes de entrar en San Miguel, otros momentos destacados serán la petalada desde el edificio de la Audiencia, la reverencia de los caballistas, los fuegos artificiales y el baile de las jotas.