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Tharsis tramita permisos para investigar la existencia de minerales en Los Pedroches

Se abre un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones o aportaciones

Prospección geológica en busca de minerales críticos en el norte de Córdoba.

Prospección geológica en busca de minerales críticos en el norte de Córdoba. / CÓRDOBA

Antonio Manuel Caballero

Pozoblanco

La empresa onubense Tharsis Nuevas Exploraciones SL, se ha interesado por las posibilidades de aprovechamiento de minerales existentes en la comarca de Los Pedroches y ha solicitado a la Junta de Andalucía los correspondientes permisos de investigación para comprobar la existencia y, en su caso, aprovechamiento de plomo, plata, zinc o cobre, junto con tierras raras en distintos emplazamientos, identificados por sus coordenadas en su publicación en el BOJA, de los términos municipales de Alcaracejos, Añora, Villanueva del Duque e Hinojosa del Duque.

La delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Córdoba tramita esa solicitud de la empresa para obtener el permiso de investigación con la denominación Linarejo, que fue admitida a trámite el pasado 6 de mayo.

Por su parte, la propuesta de resolución del plan de restauración fue emitida por la Junta el 11 de mayo, y con fecha de 19 de mayo se somete a información pública el expediente de autorización del plan de restauración presentado por la empresa para esas investigaciones, tal y como exige la normativa.

Un plazo de 30 días para alegar

Tras la publicación ayer en el BOJA del sometimiento del expediente a información pública se abre un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones o aportaciones.

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La documentación relativa al trámite de otorgamiento podrá ser consultada en la Delegación Territorial en Córdoba, a la vez que se expondrá al público en los ayuntamientos afectados.

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