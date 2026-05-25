Tharsis tramita permisos para investigar la existencia de minerales en Los Pedroches

La empresa onubense Tharsis Nuevas Exploraciones SL, se ha interesado por las posibilidades de aprovechamiento de minerales existentes en la comarca de Los Pedroches y ha solicitado a la Junta de Andalucía los correspondientes permisos de investigación para comprobar la existencia y, en su caso, aprovechamiento de plomo, plata, zinc o cobre, junto con tierras raras en distintos emplazamientos, identificados por sus coordenadas en su publicación en el BOJA, de los términos municipales de Alcaracejos, Añora, Villanueva del Duque e Hinojosa del Duque.

La delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Córdoba tramita esa solicitud de la empresa para obtener el permiso de investigación con la denominación Linarejo, que fue admitida a trámite el pasado 6 de mayo.

Por su parte, la propuesta de resolución del plan de restauración fue emitida por la Junta el 11 de mayo, y con fecha de 19 de mayo se somete a información pública el expediente de autorización del plan de restauración presentado por la empresa para esas investigaciones, tal y como exige la normativa.

Un plazo de 30 días para alegar

Tras la publicación ayer en el BOJA del sometimiento del expediente a información pública se abre un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones o aportaciones.

La documentación relativa al trámite de otorgamiento podrá ser consultada en la Delegación Territorial en Córdoba, a la vez que se expondrá al público en los ayuntamientos afectados.