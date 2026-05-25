El Plan Director del Arbolado de Montilla adaptará las zonas verdes al cambio climático

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado inicialmente el Plan Director del Arbolado, un documento estratégico que marcará las directrices para la planificación, conservación y mantenimiento del patrimonio arbóreo del municipio a medio y largo plazo, con el objetivo de adaptar las especies vegetales a las condiciones climáticas de la Campiña Sur y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El documento -que se encuentra ahora en periodo de información pública para que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones o propuestas- considera que el arbolado urbano desempeña «un papel fundamental para mejorar la calidad de vida en la ciudad», tanto desde el punto de vista ambiental como ecológico, paisajístico, económico, social o cultural. El texto destaca funciones como la fijación y filtrado de contaminantes, la creación de microclimas más agradables gracias a la regulación de temperaturas y humedad, la atenuación del ruido o su contribución como sumidero de dióxido de carbono.

Una herramienta que sirva de base para la gestión

El Ayuntamiento recuerda que este primer Plan Director del Arbolado se concibió como «la herramienta que sienta las bases de una gestión de calidad del árbol en el municipio». El documento se estructura en distintas partes y desarrolla las directrices necesarias para lograr «un arbolado funcional en cada una de las etapas de su ciclo vital», además de definir estrategias y líneas de acción destinadas a optimizar el estado del conjunto de árboles y palmeras existentes en la localidad.

Zona verde del Paseo de Cervantes. / José Antonio Aguilar

Diseño de parques y jardines

De igual modo, el plan incorpora apartados específicos relacionados con el análisis de la situación actual del arbolado urbano, las directrices para la selección de especies, el mantenimiento integral, la protección frente a obras, la gestión del riesgo y las incidencias, así como propuestas de diseño para parques y jardines. También prevé un plan de comunicación y participación ciudadana y un protocolo para resolver inconcreciones sobre la titularidad del arbolado.

La aprobación inicial del documento se produce después de los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales durante el pasado mes de marzo y supone un nuevo paso dentro de una estrategia ambiental en la que el Consistorio viene trabajando desde hace varios años.

Adaptar el arbolado "al tiempo en el que vivimos"

De hecho, ya en septiembre de 2022, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, avanzó que el objetivo principal era «marcar las estrategias que ayudarán a manejar el arbolado del municipio y adaptarlo al tiempo en el que vivimos de forma adecuada».

En aquel momento, reconoció que «hay especies que no están bien adaptadas a nuestras condiciones climáticas y otras que sufren estrés en entornos urbanos, por lo que pueden entrañar riesgo para la ciudadanía». El plan contó inicialmente con un presupuesto de 30.000 euros procedentes de partidas municipales no ejecutadas durante la pandemia del covid-19 y permitió elaborar un diagnóstico detallado sobre la situación de las zonas verdes y del arbolado de la ciudad.

Un instrumento "más eficiente y sostenible"

Y es que el Ayuntamiento de Montilla persigue con este instrumento una gestión más eficiente y sostenible de los espacios verdes urbanos. «No queremos que las plantas y los árboles sean un elemento decorativo más, sino que se adapten a su entorno, tengan una función dentro de la ciudad, y estén adaptados al clima para evitar un consumo excesivo de agua o el ataque de especies invasoras», explicó entonces Raquel Casado.

Además, el desarrollo del Plan se enmarca dentro de una estrategia municipal más amplia vinculada a la adaptación climática y la sostenibilidad urbana. En paralelo a este documento, el Ayuntamiento impulsó también el Plan de Adaptación al Cambio Climático, aprobado igualmente por el Pleno para afrontar el incremento progresivo de las temperaturas y la disminución de las lluvias.

Ese plan identificaba nueve grandes áreas de trabajo relacionadas con la agricultura, la gestión hídrica, la eficiencia energética o la renaturalización de espacios urbanos y rurales. Entre las medidas figuraban actuaciones como el Plan Montilla Solar, el programa de corredores verdes y renaturalización de caminos, el plan de recuperación de pozos y fuentes rurales o el impulso de sistemas urbanos de drenaje sostenible.