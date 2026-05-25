Sin novedad en el frente (atmosférico) de la Aemet: Córdoba se abona a otro día de calor en la Feria

Sin novedad en el frente, en este caso, atmosférico, no bélico ni cinematográfico. Córdoba vivirá hoy lunes, 25 de mayo, otra jornada de calor completamente atípico para estas fechas del año, con temperaturas máximas que pueden superar los 36 grados y mínimas que no han bajado, esta pasada madrugada, de los 16º, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

De este modo, la Feria de Mayo se adentra en una nueva jornada de abanicos, agua helada, rebujito, toldos y sombras de las casetas para combatir las altas temperaturas, que por momento serán sofocantes en las horas centrales de la tarde. Por tanto, se puede garantizar que, una jornada más, El Arenal 'arderá' de pasión.

Las atracciones acuáticas serán una tarde más las 'reinas' de la calle del Infierno. / A. J. González

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy lunes, 25 de mayo, en la capital y la provincia habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

¿Hasta dónde llegará el termómetro hoy lunes?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

Vista general de la calle del Infierno de la Feria de Córdoba, este domingo. / Víctor Castro

El tiempo este martes

Mañana martes, 26 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.