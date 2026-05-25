Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaProtocolos sumisión química FeriaDetenidos en la FeriaAgenda del lunesPluriempleoCórdoba CFGuía de la FeriaToros CórdobaComida Feria de CórdobaEl tiempoCacharritosFernando Vega, veterinarioPrecios de cultivosMaría AuxiliadoraToldosIncidentes en el ArenalRestaurante marroquí
instagramlinkedin

El tiempo

Sin novedad en el frente (atmosférico) de la Aemet: Córdoba se abona a otro día de calor en la Feria

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Un coche de caballos se pasea junto a la portada de la Feria de Córdoba, bajo un cielo soleado, este domingo, en El Arenal.

Un coche de caballos se pasea junto a la portada de la Feria de Córdoba, bajo un cielo soleado, este domingo, en El Arenal. / A. J. González

Tomás Moreno

Córdoba

Sin novedad en el frente, en este caso, atmosférico, no bélico ni cinematográfico. Córdoba vivirá hoy lunes, 25 de mayo, otra jornada de calor completamente atípico para estas fechas del año, con temperaturas máximas que pueden superar los 36 grados y mínimas que no han bajado, esta pasada madrugada, de los 16º, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

De este modo, la Feria de Mayo se adentra en una nueva jornada de abanicos, agua helada, rebujito, toldos y sombras de las casetas para combatir las altas temperaturas, que por momento serán sofocantes en las horas centrales de la tarde. Por tanto, se puede garantizar que, una jornada más, El Arenal 'arderá' de pasión.

A.J.González Córdoba Domingo de Feria en el Arenal Feria de la Salud mayo

Las atracciones acuáticas serán una tarde más las 'reinas' de la calle del Infierno. / A. J. González

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy lunes, 25 de mayo, en la capital y la provincia habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

¿Hasta dónde llegará el termómetro hoy lunes?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

Feria , Cordoba en Mayo. Reportaje Atracciones

Vista general de la calle del Infierno de la Feria de Córdoba, este domingo. / Víctor Castro

El tiempo este martes

Mañana martes, 26 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 16º y 31º, en Pozoblanco entre 16º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
  2. Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década
  3. Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
  4. Un detenido en Luque por agredir durante tres días a un vecino de 70 años, al que auxiliaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local
  5. El Gobierno acelera una inversión de 100 millones en Cabra para evitar otro apagón
  6. Incendio forestal en Adamuz: el Infoca logra estabilizar el fuego y trata de controlarlo
  7. Una potente dorsal anticiclónica sobrevuela Córdoba: la Aemet explica sus efectos en las temperaturas
  8. Córdoba inaugura una nueva semana de mayo y la Aemet avisa: estamos abonados a temperaturas 'por encima' de lo normal

Sin novedad en el frente (atmosférico) de la Aemet: Córdoba se abona a otro día de calor en la Feria

Sin novedad en el frente (atmosférico) de la Aemet: Córdoba se abona a otro día de calor en la Feria

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene por encima del 90% ante el alza de las temperaturas

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene por encima del 90% ante el alza de las temperaturas

Cabra descubre a fondo su castillo milenario: una investigación identifica nuevas estructuras defensivas

Cabra descubre a fondo su castillo milenario: una investigación identifica nuevas estructuras defensivas

El Plan Director del Arbolado de Montilla adaptará las zonas verdes al cambio climático

El Plan Director del Arbolado de Montilla adaptará las zonas verdes al cambio climático

La Escuela Municipal de Teatro de Baena y Albendín clausura el curso con seis representaciones en el Liceo

La Escuela Municipal de Teatro de Baena y Albendín clausura el curso con seis representaciones en el Liceo

Una sentida romería cargada de despedidas

Una sentida romería cargada de despedidas

Extinguido el incendio forestal en Adamuz declarado este sábado

La Diputación de Córdoba estrecha lazos con Portugal: "Generamos nuevas sinergias para afrontar desafíos comunes"

La Diputación de Córdoba estrecha lazos con Portugal: "Generamos nuevas sinergias para afrontar desafíos comunes"
Tracking Pixel Contents