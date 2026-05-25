Noche y Compras volverá a llenar de ambiente y actividad comercial las calles de Cabra el próximo 5 de junio

La nueva edición de la campaña Noche y Compras, que se celebrará el próximo viernes 5 de junio, volverá a convertir las calles comerciales de Cabra en un espacio de encuentro, ocio y actividad económica con el objetivo de dinamizar el comercio de cercanía, como han expresado en su presentación el alcalde, Fernando Priego, y la delegada municipal de Comercio, Toñi García, junto al presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) y del Centro Comercial Abierto (CCA), Juan Antonio Cerrillo.

Durante su intervención, el primer edil destacó que esta propuesta se ha consolidado en los últimos años como "un gran evento de ocio, cultura, economía local y comercio", subrayando además la elevada respuesta tanto de los establecimientos participantes como del público. Priego explicó que Noche y Compras forma parte de "un gran engranaje de acciones" promovidas conjuntamente por el Consistorio y las asociaciones empresariales para fortalecer el tejido económico local.

En este sentido, avanzó que el Consistorio y los comerciantes trabajan ya en nuevas iniciativas "de calado" que serán dadas a conocer próximamente y que, según indicó, repercutirán positivamente tanto en el comercio local como en la ciudadanía en general.

Juan Antonio Cerrillo, Fernando Priego y Toñi García, en la presentación de Noche y Compras, en Cabra. / Moreno

Horario ampliado y traslado de la actividad a las calles

El regidor agradeció asimismo la implicación de los establecimientos participantes, que ampliarán sus horarios y trasladarán parte de su actividad a la calle durante la jornada. "Invito a todo el mundo a que el próximo 5 de junio nos echemos a la calle, compremos, disfrutemos y demos prácticamente el pistoletazo de salida al verano con esta nueva campaña", señaló.

Por su parte, Cerrillo quiso además reivindicar la fortaleza del tejido comercial de la ciudad. "Cabra tiene un comercio muy fuerte, diverso y de calidad", afirmó, recordando que el reciente recuento realizado en la zona centro ha permitido contabilizar más de 200 establecimientos abiertos de distintos sectores, "lo que demuestra la importancia y vitalidad del comercio egabrense".

La cita se adelanta al primer fin de semana de junio

El representante empresarial explicó que el adelanto de la cita al primer viernes de junio responde a la intención de situarla a comienzos de mes, evitar el periodo estival de menor afluencia comercial y no coincidir con otras actividades culturales y festivas previstas en fechas posteriores.

La campaña incluirá animación en las calles, música y diversas actividades de ambiente, además de sorteos entre las personas que realicen compras durante esa jornada. Entre los incentivos previstos figuran tarjetas regalo para consumir posteriormente en el propio comercio local, una fórmula orientada a reforzar el consumo en los establecimientos egabrenses. Cerrillo precisó que estas tarjetas podrán utilizarse en negocios participantes independientemente de que estén asociados o no a AECA o al Centro Comercial Abierto.