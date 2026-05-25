Minas de Estaño sigue buscando minerales en Fuente Obejuna para el proyecto Oropesa

La Junta de Andalucía ha sacado a información pública dos nuevos permisos de investigación minera relacionados con el proyecto Oropesa, impulsado por la empresa Minas de Estaño de España SL en el término municipal de Fuente Obejuna. Los anuncios, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), forman parte de los trámites administrativos que debe seguir el proyecto que promueve la empresa en el municipio del Guadiato.

La documentación que la Administración autonómica somete ahora a exposición pública incluye también los planes de restauración ambiental asociados a cada permiso de investigación minera y los interesados disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones en el caso de los permisos de investigación y de 30 días para los planes de restauración, según se indica en el BOJA.

Los dos anuncios corresponden a permisos resueltos en el concurso minero que la Junta de Andalucía convocó en 2023 y corresponden a las iniciativas Laurencia, que afecta a 14 cuadrículas mineras situadas en terrenos del antiguo derecho Oropesa Fracción 2, y Pascuala, que abarca 33 cuadrículas mineras sobre los antiguos derechos conocidos como Montuenga y Oropesa Fracción 3.

Un proyecto estratégico para Europa

El proyecto Oropesa, situado al sur de la Sierra de la Grana, en una zona de dehesa de la cual una parte se incluye en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Guadiato, continúa consolidándose como una de las grandes iniciativas mineras de Andalucía en lo que respecta a minerales críticos.

El yacimiento, que impulsa la filial española de la compañía australiana Elementos LTD, pretende convertirse en la principal mina de estaño (un material clave para los microchips) de Europa occidental, ya que se estima que existen unas reservas mineras cercanas a los 16 millones de toneladas de gran riqueza.

Imagen de archivo de la presentación del Proyecto Oropesa, de Minas de Estaño de España, en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. / CÓRDOBA

La explotación proyectada contempla una inversión inicial de 84 millones de euros y la creación de unos 200 empleos directos durante la fase operativa, además de picos de hasta 600 trabajadores durante la construcción y puesta en marcha de las instalaciones.

Precisamente su ubicación ha condicionado buena parte de la tramitación ambiental. La empresa promotora presentó en 2025 una reformulación completa del proyecto inicial para adaptarse a los requerimientos ambientales de la Junta de Andalucía. Entre las modificaciones destacan el traslado de determinadas infraestructuras y cambios destinados a minimizar el impacto sobre la ZEPA y el encinar de la zona. La nueva propuesta supuso renunciar a la solicitud anterior y reiniciar parte de la tramitación administrativa. El proyecto está pendiente así de la autorización ambiental de la Junta, que podría tardar aún hasta un año.

Colaboración universitaria y dimensión industrial

El desarrollo del proyecto ha generado expectativas industriales y tecnológicas en la comarca del norte de Córdoba. De hecho, la Universidad de Córdoba ya trabaja junto a Minas de Estaño de España en líneas de colaboración para convertir la futura explotación en una referencia de innovación minera y formación especializada.

La compañía defiende que el proyecto Oropesa será el único europeo integrado "de la mina al metal", ya que el concentrado de estaño se fundiría posteriormente en instalaciones industriales situadas en Robledollano (Cáceres).

Recientemente, representantes internacionales de la industria internacional del estaño han visitado Fuente Obejuna para conocer sobre el terreno la evolución del proyecto, coincidiendo con la celebración en Sevilla de la Conferencia Internacional del Estaño.