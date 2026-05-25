Lucena prepara sus piscinas para la apertura de la temporada de verano el próximo 25 de junio

La temporada de verano en las piscinas al aire de libre de Lucena comenzará el jueves día 25 de junio, posponiéndose al día siguiente, viernes 26, el comienzo de la actividad estival en la piscina fluvial de Jauja. La apertura al público en ambas instalaciones concluirá el lunes día 31 de agosto.

Actualmente, los principales trabajos impulsados por el Servicio Deportivo Municipal atienden a la reparación de los múltiples desperfectos causados por el tren de borrascas de enero y febrero en el recinto de la pedanía de Jauja. "Hemos tenido que invertir bastante", señalaba el concejal de Deportes, Ángel Novillo, apuntando que, entre otras incidencias, "se inundó la piscina". El presupuesto definitivo que ha habido que movilizar alcanza unos 40.000 euros. Las actuaciones han abordado la limpieza de la propia piscina y la reparación de motores y cuadros eléctricos. Asimismo, culminan las labores emprendidas con "alguna inversión adicional".

Entretanto, en el complejo acuático de Lucena continúa la puesta a punto habitual. Sin un montante específico, las operaciones se basan sobre todo en eliminar las fugas detectadas en las tuberías de suministro de agua, aparte de otras acciones de menor entidad.

El concejal Ángel Novillo informa sobre la temporada estival de las piscinas de Lucena. / M. González

Los precios de la piscina se mantendrán por sexto año

Por sexto año consecutivo, el Consistorio mantiene los precios. De modo general, antes de la aplicación de múltiples descuentos a familias numerosas, menores, pensionistas o discapacitados, el bono de temporada en Lucena cuesta 92,40 euros, estipulándose el importe mensual en 46,20 euros. Por otro lado, la entrada individual en día laborable será a cinco euros, y sube a 6,10 euros en sábados, domingos y festivos.

Un año más, el Ayuntamiento lanza la emisión de 400 bonos en total: 150 por cada mes, julio y agosto, y otros 100 de temporada completa. El próximo 8 de junio, a partir de las 9:30 horas empieza la solicitud de cita previa, preferentemente a través de la plataforma web del Ayuntamiento. Y en Jauja este trámite se concentra en la jornada del 12 de junio, desde las 9.30 horas, en las dependencias de la delegación de la Alcaldía.

Los cursos de natación

Previamente, el día 1 de junio, desde las 9.30 horas, el Servicio Deportivo Municipal entrega las citas previas correspondientes a los cursos de natación intensivos de Lucena que, en tres turnos, abarcarán desde el 29 de junio al 6 de agosto, con nueve horas por cada período, para edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Estas sesiones se realizan, por la mañana, de 11.15 a 12.15 horas, y en la franja vespertina, entre las 20.00 y las 21.00 horas. En Jauja, igualmente, las citas previas asociadas a los cursos de natación serán entregadas el 12 de junio.