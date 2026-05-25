La Diputación de Córdoba llevará la calidad de sus productos a Salimat Abanca en Galicia

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y Sabor a Córdoba, con el apoyo de la Junta de Andalucía, participará del 4 al 7 de junio en el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, que tendrá lugar en el Recinto Ferial Internacional de Galicia Abanca, en Silleda (Pontevedra).

Así lo ha adelantado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que “esta cita agroalimentaria, donde se mostrará una importante representación de productos cordobeses, se presenta como uno de los principales escaparates del panorama tanto nacional como internacional, es muy importante, ya que tiene la capacidad de fusionar y unir dos sectores fundamentales para la provincia, el de la alimentación y el del turismo”.

Nueve empresas en un estand de 108 metros cuadrados

En este sentido, la Diputación acompañará a nueve empresas cordobesas en un estand de 108 metros, bajo la marca Sabor a Córdoba, en el que se mostrará la calidad, la variedad y la singularidad de los productos más representativos de la despensa cordobesa, entre los que destacan los aceites de oliva virgen extra, garbanzo lechal, mermelada de uva de Pedro Ximenez, vinos, vinagres, magdalenas, regañás o miel, entre otros.

Estas empresas son Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; almazara Pago Las Monjas, de Montoro; Castillo de Moriles, de Moriles; Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar Centenario Vida Perra, de Villaviciosa de Córdoba; Milelinízate, de Villa del Río; Miluma, de Cañete de las Torres; Renacer, de La Carlota; Bodegas Robles, de Montilla, y AOVE San Ildelfonso, de Almodóvar del Río.

Salimat Abanca se presenta como un punto de encuentro estratégico

La 29.ª edición de Salimat Abanca se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para productores, distribuidores, compradores y profesionales del sector alimentario y gastronómico; una cita que acogerá tanto encuentros profesionales, el 4 y el 5 de junio, entre empresas agroalimentarias con compradores internacionales y distribuidores nacionales y encuentros con turoperadores que realizan actividades turísticas como oleoturismo, enoturismo o turismo industrial, entre otros; como público directo en general, el 6 y el 7.

Romero ha apostillado que "Córdoba, además de producto, tiene que ser territorio, gastronomía, paisaje y experiencia. Y todo eso lo podemos mostrar en esta feria, porque además de llevar nuestros productos agroalimentarios tendremos la posibilidad también de vender nuestro enoturismo, oleoturismo y, en general, el turismo industrial".

"Es decir, aquel que abre las puertas de las almazaras, de las bodegas y de los secaderos, mostrando así una experiencia directa para el visitante, para que el visitante compre y conozca cómo se hacen las cosas en Córdoba", ha apostillado el responsable del Área.