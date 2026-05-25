Detenido tras disparar con una escopeta contra un edificio, darse a la fuga y herir a varios guardias civiles en Rute

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha detenido a un vecino de Rute, "conocido por sus amplios antecedentes policiales", por los delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, atentado contra la autoridad, conducción temeraria y hurto de arma de fuego. En concreto, la nota del instituto armado explica que el incidente se produjo en una calle de Rute, cuando una persona "estaba disparando con una escopeta de cañones recortados hacia un edificio en construcción", que, habitualmente, "está frecuentado por personas sin hogar".

Tras recibir un aviso de los compañeros de la Policía Local, varios agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la zona. Al llegar, observaron "a numerosas personas en las proximidades" en un importante "estado de nerviosismo". Rápidamente, identificaron al autor de los disparos, un vecino ruteño con amplios antecedentes policiales, "quien se había dado la fuga"; no obstante, los agentes lograron localizarle.

Uno de los guardias civiles tuvo que esquivar el vehículo

Una vez iniciada la persecución, este hombre llegó a poner "en riesgo" la "integridad" de uno de los guardias civiles, que tuvo que "esquivar el vehículo conducido por el sospechoso, que no detuvo la marcha en ningún momento".

Agente de la Guardia Civil en Rute. / CÓRDOBA

Forcejeó e hirió a otros dos agentes

Posteriormente, los agentes lograron localizar el vehículo en el que se dio a la fuga "en el interior de un olivar, con las puertas abiertas, sin ninguna persona alrededor". Finalmente, consiguieron localizarle y detenerle, aunque mostró una actitud de "resistencia activa" y un "gran estado de agitación". En el forcejeo, llegó a "lesionar" a dos de los guardias civiles, que precisaron de asistencia médica en un centro de salud.

La inspección practicada en el olivar, en la que además de las patrullas en servicio se integraron efectivos de la Policía Local de Rute, permitió "localizar en las inmediaciones de un olivo un machete de grandes dimensiones propiedad del sospechoso y en un arroyo cercano y semienterrada una escopeta de caza del calibre 12, la cual presenta ambos cañones recortados junto con dos cartuchos en el interior del arma", continúa el comunicado.

La escopeta recortada fue hurtada en Málaga

Tanto los efectos hallados como el detenido fueron trasladados al cuartel de Rute para instruir las diligencias. Fue en ese momento en el que, tras la inspección ocular del arma, se consiguió localizar a su legítimo propietario, quien había denunciado previamente su hurto en la localidad malagueña de Cuevas de San Marco.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.