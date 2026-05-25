Iniciativa de AECA
El Centro Comercial Abierto de Cabra impulsa tarjetas monedero para fidelizar clientes y reforzar el comercio local
La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra lanza dos tipos de tarjetas para fidelizar clientes y potenciar la digitalización de los pequeños comercios
El presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA) y del Centro Comercial Abierto (CCA), Juan Antonio Cerrillo, ha presentado la puesta en marcha de un nuevo sistema de tarjetas monedero destinado a fomentar la fidelización de clientes y avanzar en la digitalización del pequeño comercio egabrense.
La iniciativa, desarrollada gracias a las ayudas recibidas por la asociación durante 2025, contempla dos modalidades de tarjetas: de "circuito cerrado", vinculadas a establecimientos concretos, y de "circuito abierto", válidas en cualquiera de los comercios asociados al CCA de Cabra.
En el primer caso, los establecimientos podrán ofrecer a sus clientes tarjetas regalo recargables que permitirán consultar el saldo disponible, utilizarlo de forma fraccionada y beneficiarse de promociones específicas diseñadas por cada comercio. Según explicó Cerrillo, esta herramienta permitirá a los pequeños negocios "competir en igualdad de condiciones, e incluso superiores, con grandes franquicias y superficies comerciales".
Por otro lado, las tarjetas de circuito abierto podrán utilizarse en cualquiera de los establecimientos adheridos al Centro Comercial Abierto, facilitando compras fraccionadas y promociones comunes entre los comercios participantes.
El dirigente empresarial avanzó además que la asociación trabaja ya junto a las administraciones en futuras campañas de promoción abiertas a todo el comercio de proximidad de Cabra, independientemente de que los negocios estén asociados o no.
Renovación del reconocimiento autonómico
Durante la comparecencia, Cerrillo destacó también la reciente renovación de la acreditación oficial del Centro Comercial Abierto de Andalucía, concedida por la Junta de Andalucía por un periodo de cuatro años más, hasta 2030.
La zona comercial del centro de Cabra obtuvo este reconocimiento por primera vez en septiembre de 2016 y, tras la renovación aprobada el pasado mes de marzo, continúa formando parte de los ocho centros comerciales abiertos oficialmente reconocidos en la provincia de Córdoba y uno de los 38 existentes en toda Andalucía.
Ayudas superiores a 65.000 euros
El presidente de AECA subrayó que esta acreditación facilita el acceso preferente a distintas líneas de ayudas públicas y subvenciones. En concreto, la asociación recibió durante 2025 un total de 50.450 euros procedentes de distintas administraciones: 10.000 euros de la Cámara de Comercio de Córdoba, otros 10.000 de la Diputación provincial y 30.450 euros de las ayudas al asociacionismo comercial de la Junta de Andalucía.
A esta cantidad se suman los 15.000 euros del convenio anual suscrito con el Ayuntamiento de Cabra, destinados a actuaciones de promoción, digitalización, refuerzo de la imagen corporativa y dinamización del comercio local.
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