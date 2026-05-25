Patrimonio natural
Baena instalará un observatorio ornitológico en la laguna del Rincón del Muerto para impulsar el turismo de aves
El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad la autorización para colocar el mirador, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística financiado con fondos europeos Next Generation
El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha aprobado por unanimidad la autorización necesaria para instalar un observatorio ornitológico en la laguna del Rincón del Muerto, una actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation y que busca poner en valor el patrimonio natural y la biodiversidad del municipio.
El asunto ha llegado al Pleno, celebrado este lunes, por vía de urgencia después de detectarse una incidencia relacionada con la titularidad de los terrenos donde se ubicará el mirador. Según ha explicado el equipo de Gobierno, inicialmente se pensaba que la parcela pertenecía a un único propietario, aunque posteriormente se comprobó que la finca era proindivisa, por lo que ha sido necesario incorporar mediante enmienda la autorización expresa de ambos titulares.
La responsable municipal de Medio Ambiente, Cristina Vidal ha explicado que esta actuación forma parte de una línea de trabajo orientada a fomentar el conocimiento de los recursos naturales de Baena, incluyendo campañas de sensibilización ambiental, plantaciones de árboles en la Vía Verde y la creación de un observatorio en altura para el avistamiento de aves.
Un humedal poco conocido, pero de gran valor ecológico
La instalación se ubicará en un olivar cercano a la laguna del Rincón del Muerto, uno de los humedales más desconocidos del término municipal, pero con un importante valor ecológico y gran presencia de avifauna, especialmente durante los periodos de lluvia, al tratarse de una de las primeras lagunas que recupera agua.
El convenio alcanzado con las familias propietarias permitirá mantener el mirador durante un periodo de diez años. Como contraprestación, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento del camino de acceso, la limpieza del entorno, la colocación de señalética y papeleras, así como labores de conservación y protección de la zona.
Durante el debate plenario, todos los grupos políticos respaldaron la iniciativa y destacaron la importancia de impulsar un modelo de turismo ligado a la naturaleza y al respeto medioambiental. Desde el equipo de Gobierno se recordó además que el observatorio ya se encuentra construido y almacenado en dependencias municipales, pendiente únicamente de su instalación definitiva, prevista para la próxima semana.
La actuación se integra en el eje de transición verde y sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con 2,4 millones de euros para diferentes proyectos en Baena. Entre ellos figura la valorización de las siete lagunas incluidas en el Inventario de Humedales de Andalucía.
El Ayuntamiento considera que esta infraestructura contribuirá tanto a la conservación ambiental como al crecimiento del turismo de observación de aves, una actividad en auge en entornos rurales y naturales.
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