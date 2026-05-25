El Ayuntamiento de Montilla contratará a 15 jóvenes en un nuevo programa de empleo sobre informática

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha el próximo mes de julio un nuevo programa de empleo y formación dirigido a jóvenes menores de 30 años con el objetivo de mejorar su cualificación profesional y facilitar su incorporación al mercado laboral en el ámbito de la informática.

La iniciativa permitirá la contratación de 15 personas durante un periodo de doce meses y combinará formación teórica con experiencia práctica en distintas dependencias municipales, gracias a una subvención de 324.895,82 euros concedida por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

El programa estará centrado en la familia profesional de informática y ofrecerá al alumnado la posibilidad de obtener certificados de profesionalidad relacionados con operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y operaciones de sistemas informáticos. Las clases teóricas se desarrollarán en el Edificio Solera, mientras que la formación práctica tendrá lugar en diferentes áreas y concejalías del Ayuntamiento de Montilla.

El contrato será de doce meses

El alcalde, Rafael Llamas, subrayó que se trata de "una formación muy demandada en un mundo cada vez más digitalizado". Además, señaló que "la característica fundamental que tiene este programa es que va aparejada también con la posibilidad de un contrato durante doce meses", lo que permitirá a las personas participantes adquirir experiencia profesional en el propio Consistorio.

Por otro lado, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, detalló que el programa contará también con la contratación de personal docente, administrativo y de dirección, además de la colaboración de un orientador laboral.

Del mismo modo, indicó que las personas participantes compatibilizarán la formación con una experiencia profesional remunerada. "Este alumnado recibirá una retribución económica durante estos doce meses", manifestó el responsable municipal.