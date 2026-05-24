Pozoblanco lleva a la Virgen de Luna en una sentida romería cargada de despedidas

No ha sido una romería de llevada más, la Virgen de Luna dejó Pozoblanco para estar en el Santuario de la Jara unas cuantas horas porque este domingo le toca a Villanueva de Córdoba cumplir la tradición, pero antes de eso, la cofradía pozoalbense vivió una jornada que pasará a la historia de la misma por su significación. La despedida de la patrona se entremezcló, irremediablemente, con otra: la del capitán de la cofradía, Juan García. La adaptación de los estatutos establecen un proceso electoral que pone el punto y final a una capitanía que ha marcado los últimos 33 años, aunque la relación entre García y la cofradía se extiende más allá del medio siglo.

Juan García emprendió junto a sus hermanos el último camino como capitán, con la cofradía cumpliendo todos y cada uno de los rituales establecidos hasta llegar al arroyo Hondo, lugar de despedida. Ya en el santuario, se ha vivido una eucaristía marcada por la emoción porque las camareras Luna Redondo y Mari Luna Ruiz Redondo, y todo su equipo han cesado.

El adiós del capitan se produjo tras la comida de la cofradía donde fue imposible contener la emoción. A sus 33 años como capitán suma otros siete de alférez abanderado y en 48 de los 53 de servicio ha formado parte de la junta directiva. Y ahora en el horizonte una fecha, el 14 de septiembre porque ese día tendrá que ser nombrado el nuevo capitán y los correspondientes cargos tras el correspondiente proceso electoral.

Contrastes

A las despedidas hubo que sumar los contrastes, porque si la romería de llevada quedó deslucida por las inclemencias meteorológicas esta vez hubo que hacer frente a las elevadas temperaturas. Pero se cumplió con la tradición, como siempre, como cada año cuando Pozoblanco amanece envuelto de la pólvora que dejan las descargas.

La emoción, por tanto, presidió una eucaristía que precedió a la comida de la cofradía, tras la que llegó el punto y final con Pozoblanco contando ya los días que restan para que de nuevo la Virgen de Luna sea recibida.