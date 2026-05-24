Casi la mitad de las obras de emergencia de la Diputación de Córdoba por los temporales están en marcha o ya terminadas

Casi la mitad de las obras de emergencia promovidas por la Diputación de Córdoba desde hace un par de meses están ya terminadas o en ejecución, según la información facilitada a este medio por la institución provincial. Se trata de actuaciones de urgencia en distintos municipios que se pusieron en marcha para paliar los desperfectos provocados por el tren de borrascas de principios de año.

La Diputación reaccionó con rapidez y liberó más de un millón de euros para los primeros trabajos, aquellos que no podían esperar porque afectaban a la seguridad o a la movilidad. Los municipios también pueden dedicar a las reparaciones todo o parte de los fondos del Plan Diputación Invierte, que ya está activado. Esa es la intención de la Diputación, si bien cada ayuntamiento tiene libertad para decidir a qué dedica esas partidas.

Hay en total 11 actuaciones planificadas en los municipios de Villa del Río, Priego, Doña Mencía, Rute, Castro del Río, Valenzuela, Espejo, Luque, Iznájar, Puente Genil y Benamejí. El 45% de las obras están ya terminadas o en ejecución, el 27% se iniciarán entre este mismo mes o el siguiente y el resto están aún tramitándose.

Las obras, pueblo a pueblo

En Villa del Río, las tormentas del invierno dañaron las instalaciones de la piscina municipal, por lo que la Diputación está interviniendo para su reparación con un presupuesto de 46.000 euros. La piscina, si se cumplen las previsiones, estará lista para el verano, puesto que se espera terminar en junio.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, visita la piscina de Villa del Río tras los temporales. / CÓRDOBA

En Priego de Córdoba es el cementerio municipal lo que resultó más afectado, cuando las lluvias y el viento provocaron la caída de 25 nichos. Las reparaciones están en marcha y van a necesitar casi 90.000 euros. Si bien no hay fecha prevista para su finalización, el camposanto prieguense está de nuevo abierto.

Parte de la cubierta del pabellón polideportivo de Doña Mencía salió volando por los aires debido a los fuertes vientos de las borrascas. La intervención de la Diputación tiene un coste de 75.000 euros y está muy avanzada, de modo que las instalaciones podrían estar de nuevo en servicio a finales de este mes o principios de junio.

También resultó afectado el polideportivo municipal de Rute, donde es necesario reconstruir un muro de contención y su consolidación mediante una pared de hormigón armado. Aún no se sabe cuánto costará la reparación, ya que la Diputación está elaborando el estudio geotécnico. Se espera que las obras puedan empezar a finales de junio o comienzos de julio.

Castro del Río fue uno de los municipios más dañados. Parte de un lienzo de la muralla cayó sobre la plaza Castilla del Pino y se temió entonces que pudieran verse afectadas algunas viviendas, aunque no hubo que realizar desalojos. Ahora toca reconstruir el muro y reponer el cerramiento perimetral del espacio público dañado con elementos más livianos. Ya se ha valorado la memoria elaborada por el Ayuntamiento y se espera empezar las obras en junio con un presupuesto de unos 60.000 euros.

Aspecto actual de las obras en la muralla de Castro del Río. / Blas Criado

En Valenzuela hay que estabilizar los taludes en la calle Erillas, con restitución del drenaje, saneo y construcción de una escollera. La memoria ya está redactada y la intervención solo está pendiente de la obtención de los terrenos privados necesarios, que tiene que acometer el Ayuntamiento. Es una de las obras más costosas de todo el plan de emergencias, con un presupuesto de 180.000 euros.

Esa es la misma cantidad que hará falta para consolidar la estructura de varios muros en infraestructuras deportivas y escolares de titularidad municipal en Luque. Se ha dividido en dos lotes, ambos en ejecución y con la finalización estimada para el mes de junio.

Las últimas obras

En Espejo hay que consolidar un muro en la calle Batalla del Salado levantando una protección de hormigón armado. La actuación está pendiente del inicio de los trabajos, algo que la Diputación espera que se produzca a primeros del mes que viene. Tiene un presupuesto de 170.000 euros, también uno de los más elevados.

Muro derribado por los temporales en Espejo. / CÓRDOBA

Iznájar vio cómo peligraban algunas viviendas ante el riesgo de desprendimiento de rocas. Ahora la Diputación estabilizará los bloques rocosos en una zona conocida como Tajos del Coso, con saneo del talud e instalación de una red de cables con malla. La previsión es iniciar las obras la próxima semana con una partida de 120.000 euros.

Una actuación similar es la que se ha hecho ya en Puente Genil, en el Cerro de los Poetas. Está ya terminada tras una inversión de 145.000 euros a cargo de la Diputación Provincial.

Finalmente, la obra más compleja tanto económica como técnicamente es la estabilización del deslizamiento en la calle Carrera de Benamejí, junto a la Grieta. Se necesita antes un estudio geotécnico para determinar las soluciones que puedan adoptarse, por lo que el presupuesto aún está pendiente de determinar.