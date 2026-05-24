El Domingo de Ramos de la Semana Santa de Lucena 2027 agrupará a ocho pasos

La Semana Santa 2027 de Lucena comenzará con una sustancial modificación. La Archicofradía del Carmen ha aprobado concentrar en esta jornada a sus tres imágenes, abandonando definitivamente el Martes Santo, jornada históricamente de referencia de esta hermandad fundada en 1606.

Desde 2025, y después de varios años de celebración de una procesión de las palmas entre los templos de San Juan Bautista y del Carmen, la Pollinita, obra de formidable relevancia realizada en 1769 por Diego Márquez Vega, ha procesionado en la mañana del Domingo de Ramos. En estos dos años, la cofradía ha desdoblado sus estaciones de penitencia, manteniendo en la tarde del Martes Santo al Cristo de la Humildad y la Virgen de los Dolores.

Déficit de manijeros y cuadrillas

En los últimos años, esta corporación pasionista ha sufrido carencia de manijeros y cuadrillas y, sistemáticamente, este déficit ha provocado la suspensión del culto externo, en Semana Santa, de algunos de los titulares. Por ejemplo, en el pasado Martes Santo, la Virgen de los Dolores partió de su sede canónica mientras aguardaba en el templo el Cristo de la Humildad. Desde hace meses Sergio Lavela es el nuevo hermano mayor. La junta de gobierno adopta decisiones atrevidas y drásticas para reconducir el porvenir. De un modo rotundo y gráfico, afirma Lavela que «queremos darle un cambio» con la finalidad de «remontar porque la cofradía está prácticamente hundida».

El principal objetivo que sustenta la concentración en el Domingo de Ramos de las tres imágenes se basa en «intentar captar más manijeros» ya que «puede ser más atractivo», insiste Lavela, y terminar con la obligación de duplicar «un trabajo» exigente. Los indicios son halagüeños, puesto que disponen de varias peticiones para los respectivos pasos y está garantizada la salida procesional de los tres titulares en 2027. Además, en idéntica sintonía, han articulado un nuevo recorrido, igualmente ratificado por la Agrupación de Cofradías, y que discurrirá por lugares clásicos como Paseo del Coso, Cuesta del Reloj, Plaza Nueva o calle Flores. «Solo aumentan la distancia en 200 metros», asevera Lavela. A priori, el itinerario concluirá en torno a las 14.30 horas. Nunca antes esta cofradía había estado vinculada al Domingo de Ramos y, en su cronología histórica, solo constan apariciones intermitentes en el Miércoles Santo.

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Por consiguiente, el Domingo de Ramos englobará a cuatro cofradías. Aparte del Carmen, en el tramo matinal, la franja vespertina entronca a Pollinita, Encuentro y Huerto, con un total de ocho pasos procesionales, solamente superado por el Jueves Santo.