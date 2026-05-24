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Evento celebrado en el Algarve

La Diputación de Córdoba estrecha lazos con Portugal: "Generamos nuevas sinergias para afrontar desafíos comunes"

La institución provincial participa en una feria organizada por la asociación portuguesa Odiana, socia del proyecto europeo Agrosocial

La Diputación de Córdoba, a través del proyecto europeo Agrosocial, ha participado en un encuentro estratégico celebrado en el Algarve portugués.

La Diputación de Córdoba, a través del proyecto europeo Agrosocial, ha participado en un encuentro estratégico celebrado en el Algarve portugués. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través del proyecto europeo Agrosocial, ha participado en un encuentro estratégico celebrado en el Algarve portugués dentro de una feria agroalimentaria organizada por Odiana-Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana, socio portugués de este proyecto liderado por la institución provincial cordobesa.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, cooperativas agroalimentarias, entidades de innovación y expertos de España y Portugal con el objetivo de "avanzar en la cooperación transfronteriza en torno a la economía social agroalimentaria, la digitalización del sector y el relevo generacional en el medio rural", explica la institución provincial en una nota de prensa.

Ana Rosa Ruz: "Consolidamos alianzas para afrontar desafíos comunes"

Para la delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, “la participación de técnicos de la Diputación de Córdoba en seminarios como este indica la importancia de seguir consolidando alianzas entre instituciones, cooperativas, empresas y centros de innovación para afrontar desafíos comunes como la despoblación, la transformación digital, la sostenibilidad y la competitividad del sector agroalimentario”.

Asimismo, Ruz ha insistido en que “este tipo de encuentros permite generar nuevas sinergias entre los socios del proyecto y reforzar la dimensión internacional de Agrosocial como una de las principales iniciativas europeas de cooperación en economía social agroalimentaria entre España y Portugal”.

Nuevas oportunidades para fortalecer el sector agroalimentario común

Durante la jornada, los participantes han analizado nuevas oportunidades para" fortalecer el ecosistema agroalimentario entre ambos países, impulsar la incorporación de tecnologías innovadoras en cooperativas y empresas rurales y fomentar modelos de emprendimiento ligados a la sostenibilidad y a la innovación social".

Asimismo, se han "abordado algunas de las futuras líneas de trabajo del proyecto, entre ellas, el desarrollo de los Agrosocial Labs/living Labs, como espacios de demostración tecnológica e innovación aplicada al sector agroalimentario, así como la futura Escuela Transfronteriza de Alta Dirección para empresas de economía social".

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Proyecto Agrosocial

El proyecto Agrosocial, financiado por el programa Interreg España-Portugal (Poctep) de la Unión Europea, tiene como objetivo crear un ecosistema transfronterizo de economía social agroalimentaria entre España y Portugal, promoviendo la competitividad, la formación, la innovación y la atracción de talento joven al medio rural.

El partenariado del proyecto Agrosocial está integrado por entidades de Andalucía, Extremadura, Galicia y Portugal, entre ellas diputaciones provinciales, cooperativas agroalimentarias, asociaciones empresariales, ayuntamientos y entidades tecnológicas y de innovación.

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