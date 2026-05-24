¿Aliviarán las nubes la sensación térmica? Esto es lo que prevé la Aemet para hoy domingo de Feria de Córdoba

Tras un primer sábado de altas temperaturas en la Feria de Córdoba, en el que tanto locales como visitantes buscaron el refugio de las casetas y de los toldos, parece que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) abre un resquicio a la esperanza, ya que prevé "nubosidad de tipo alto" que podría ayudar a mitigar la sensación térmica.

Ello no impedirá que el termómetro siga con registros muy por encima de lo común en estas fechas, ya que aún estamos en la penúltima semana de mayo. Las temperaturas, según la Aemet, son "extraordinariamente altas" no solo en España, sino en "buena parte de Europa occidental". De hecho, las "masas de aire" que sobrevolarán España en la próxima semana serán "más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país".

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Rebujito, toldos, sombra de las casetas y mucha agua

Así las cosas, y a la espera de conocer si finalmente esas nubes altas aliviarán el calor en las horas centrales de la tarde en un Arenal que a buen seguro hervirá de vida y alegría, cabe pensar en alternativas que dependan de uno mismo.

Al delicioso rebujito, los toldos instalados en algunas partes del recinto ferial y la sombra de las casetas hay que añadir el agua. Nada mejor que hidratarse de forma constante para evitar cualquier percance de salud mientras se disfruta de la Feria.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy domingo, 24 de mayo, en la capital y la provincia habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios. Vientos flojos variables.

Temperaturas previstas hoy domingo, 24 de mayo, por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

¿Hasta dónde llegará el termómetro hoy domingo?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 18º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 33º.

El tiempo este lunes

Mañana lunes, 25 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 35º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 32º.