Homenaje en el antiguo seminario
Quince años de devoción y recuerdos salesianos en Pedro Abad
Un grupo de antiguos alumnos realiza la tradicional ofrenda floral a María Auxiliadora en el monolito que recuerda su paso por el centro formativo
Fieles a una tradición que cumple ya tres lustros, un nutrido grupo de antiguos alumnos salesianos de Pedro Abad se ha desplazado este mediodía al recinto ferial de la localidad. El motivo de este encuentro, cargado de nostalgia y devoción, ha sido colocar una ofrenda floral en el monolito que recuerda la ubicación exacta donde se erigía el antiguo seminario salesiano, coincidiendo con la esperada festividad de María Auxiliadora.
Este acto no es solo un gesto de piedad popular, sino un punto de encuentro anual para aquellos jóvenes -hoy adultos- que compartieron pupitres, oraciones y vivencias en un centro que marcó el devenir educativo y social de la comarca. La cita sirve para estrechar lazos, recordar anécdotas de juventud y revivir el espíritu de Don Bosco que un día los unió.
Juan Venzalá, uno de los promotores y protagonistas de este emotivo encuentro anual, recordó con orgullo a este periódico la trascendencia de la efeméride: "Son ya quince años los que nos llevan a rendir homenaje a nuestra patrona salesiana, María Auxiliadora, algo que queremos mantener en la memoria, ya que estudiamos aquí y recibimos los valores de los salesianos, que seguimos cuidando en nuestro día a día".
El monolito, situado en el corazón del actual recinto ferial, se convierte este 24 de mayo en un altar improvisado y en el testimonio vivo de una herencia educativa. Los participantes han manifestado su firme intención de dar continuidad a esta tradición en los próximos años, asegurando que el legado del antiguo seminario de Pedro Abad no se borre del mapa de los recuerdos locales.
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