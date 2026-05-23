El pueblo de Córdoba que podría tener origen en unos leñadores llegados desde el norte de España

No todos los pueblos nacen de la misma manera. Algunos tienen un origen claro, documentado y sin demasiadas dudas. Otros, en cambio, se mueven entre la historia y la tradición oral, dejando espacio a relatos que, sin ser del todo seguros, resultan difíciles de ignorar. En el sur de Córdoba hay un municipio cuyo nombre podría esconder una de esas historias. Semánticamente, parece evidente la relación de Palenciana, el pueblo de Córdoba, con Palencia, ciudad de Castilla y León. Pero no lo es.

El origen de Palenciana y su etimología derivó en diversas hipótesis a lo largo de la historia. La versión más aceptada sitúa su nacimiento en torno a antiguos cortijos del siglo XVI, pequeñas explotaciones agrícolas que, con el tiempo, dieron lugar a un núcleo de población estable.

La hipótesis menos conocida

Sin embargo, hay otra explicación que sigue despertando curiosidad. Según esta teoría, el nombre del pueblo podría proceder de un grupo de hombres llegados desde Palencia durante la época de la Reconquista. No eran soldados ni nobles, sino leñadores. Su labor consistía en talar encinas y preparar el terreno en una zona que, por entonces, era frontera y necesitaba ser transformada para poder asentarse.

Imagen de un hacha. / Córdoba

No hay pruebas definitivas que confirmen esta versión, y por eso no es la principal. Pero tampoco ha desaparecido con el tiempo. Como tantas historias locales, ha sobrevivido porque aporta sentido al nombre y porque encaja de alguna forma con un pasado turbulento en el que los movimientos de población eran más frecuentes.

Un pueblo, tres provincias

Además, el propio recorrido histórico del municipio refuerza esa idea de un lugar en constante cambio. Antes de consolidarse como parte de Córdoba, este territorio pasó por distintas manos: formó parte de la cora de Málaga en época andalusí, estuvo ligado al reino de Granada y durante siglos fue zona de frontera. Es decir, llegó a pertenecer a las dos provincias andaluzas antes de ser definitivamente de Córdoba.

Quizá por eso no resulta extraño que su origen tampoco sea del todo fijo. Hoy, Palenciana es un pueblo tranquilo, donde nada hace pensar en aquellas historias de desplazamientos y fronteras inestables. Pero su nombre sigue ahí, como una pista. Una palabra que, tal vez, no solo señala un lugar en el mapa, sino el rastro de una historia humana que cambia el origen de este lugar.