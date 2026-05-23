Y lo peor está aún por llegar: la Aemet avisa de una Feria de Córdoba con un clima "extraordinariamente cálido"

Tras una primera noche de mucho calor en la Feria de Córdoba, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se anda con remilgos y avisa de que el tiempo continuará siendo muy cálido para esta fecha del año. En concreto, el instituto oficial explica que en la semana del 25 al 31 de mayo, es decir, el grueso de nuestra Feria, el clima será "extraordinariamente cálido", especialmente en el interior peninsular, donde se ubica el Valle del Guadalquivir.

De hecho, un primer vistazo a las previsiones de los próximos días permite comprobar que, por increíble que parezca, los 35 grados pronosticados para la primera tarde feriante, hoy sábado, 23 de mayo, serán un alivio en comparación con la que se nos viene encima. Tanto es así que, a unas máximas que pueden alcanzar los 38 grados, se le unen unas mínimas que continúan en pleno ascenso, y que amagan con superar los 17º en el momento más fresco de la noche.

Anomalía de temperatura prevista en el grueso de jornadas de la Feria de Córdoba, según la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Sombreros, camisas frescas e incluso búcaros

Muchos cordobeses van buscando camisas fresquitas, sombreros e incluso un búcaro para ir al recinto ferial de El Arenal del modo más fresquito posible, mientras que los mantones son descartados por muchas cordobesas. En el foco, además, un asunto que no es menor: la limpieza de filtros de los aires acondicionados para garantizar que los equipos funcionan bien de cara a la primera gran calentada del "verano"... en plena primavera.

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy sábado, 23 de mayo, en la capital y la provincia habrá cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

¿Hasta dónde llegará el termómetro hoy sábado?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 16º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.

La semana de Feria, al menos, no estará pasada por agua: la probabilidad de lluvia es muy baja. / X / @AEMET_Andalucia

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 24 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras. Temperaturas mínimas en aumento, máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 35º, en Lucena entre 18º y 31º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 32º.