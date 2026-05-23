Montoro inmortaliza en su callejero la memoria y el legado de Catalina ‘La Sabia’

El Ayuntamiento de Montoro rindió homenaje este sábado a Catalina Alanzabes Pabón, conocida popularmente como La Sabia, con el descubrimiento de un azulejo conmemorativo que inscribe de forma permanente su nombre en la historia de la localidad. Con este acto, el municipio rescata y dignifica la figura de una mujer que formó parte fundamental de la vida cotidiana y el imaginario colectivo montoreño.

El concejal de Cultura, Antonio Javier Casado, fue el encargado de abrir el acto, destacando el valor intangible del callejero local: «Montoro no olvida; las calles son memoria, identidad y sentimientos, como las páginas de un libro que nos cuentan la historia cotidiana de un pueblo». Casado subrayó que Alanzabes «dejó una huella digna para que sea recordada por las generaciones futuras» gracias a su labor como curandera tradicional, una faceta con la que ayudó a sanar a numerosos vecinos de la comarca y a personas llegadas desde diversos puntos de España.

Por su parte, la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, calificó la jornada como «un día de orgullo» en el que se honra la memoria colectiva del municipio. «Este es un acto de pueblo, y me preocupa que los hijos de los que estamos aquí se olviden de nuestra gente», reflexionó la regidora, quien agradeció a los familiares de la homenajeada su total colaboración «desde el minuto uno». Amo recordó además el impacto literario de su figura: «Las calles son libros abiertos. El libro que José Ortiz publicó en 2012 lo volví a ojear estos días, recordando cómo en nuestras casas Catalina La Sabia, que falleció en 1977, siempre ha despertado la curiosidad de nuestras generaciones».

El emotivo reconocimiento civil también contó con el respaldo directo de los vecinos. En este sentido, Juan García, propietario de la vivienda en cuya fachada se ha colocado el azulejo, manifestó que «es un honor y, por ello, he facilitado que dicha colocación se hiciera en mi pared». García justificó su estrecho vínculo emocional con el acto recordando que «incluso yo estuve en el regazo de Catalina».

La alcaldesa, Lola Amo, junto a los familiares en el nuevo azulejo en homenaje a Catalina ‘La Sabia’. / CASAVI

Un reconocimiento histórico

La iniciativa de incorporar su nombre al callejero no es nueva. Ya en el año 2008 llegó al Consistorio una propuesta para rotular varias vías del municipio con nombres de personas ilustres de la historia local, entre ellas Catalina Alanzabes. El objetivo era doble: rescatar la intrahistoria de Montoro y dar visibilidad a mujeres que dedicaron su vida a ayudar a los demás, transmitiendo sus conocimientos y dejando un recuerdo imborrable.

Lejos de diluirse, el interés por la figura de La Sabia continúa creciendo a través de investigaciones, publicaciones y testimonios orales que analizan su particular forma de entender la vida. En este sentido, el concejal de Cultura avanzó que el Ayuntamiento trabaja en el desarrollo de lecturas y actividades dirigidas a mayores dependientes, utilizando la obra de José Ortiz como herramienta para reactivar los recuerdos y mantener vivos los vínculos comunitarios.

Vicenta y Catalina Romero, nietas de la homenajeada, expresaron a Diario CÓRDOBA su profunda gratitud por este reconocimiento institucional. «Estamos muy contentas; se está haciendo justicia con nuestra abuela. Se lo merecía porque hizo mucho por muchas personas que venían de todos los rincones de España para ser atendidas por ella», manifestaron con orgullo.