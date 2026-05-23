Sucesos
Incendio forestal en Adamuz: medios aéreos y terrestres del Infoca combaten el fuego en una jornada marcada por el calor
El dispositivo se ha ampliado tras dos horas de labores de extinción para sofocar las llamas que afectan al paraje de La Sierrezuela
El Infoca ha declarado en torno al mediodía de este sábado un incendio forestal en el término municipal de Adamuz, concretamente en el paraje de La Sierrezuela, situado entre el núcleo urbano y el embalse de San Rafael de Navallana.
El aviso oficial se produjo a las 13.50 horas, momento en el que comenzaron a movilizarse los primeros efectivos para tratar de frenar el avance de las llamas.
En una primera intervención, el operativo desplazó un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba.
El Infoca amplía el dispositivo para sofocar el incendio de Adamuz
Dos horas después, a las 15.30 horas, el Infoca ha informado de una ampliación de medios ante la evolución del incendio. El dispositivo ha pasado a contar con dos helicópteros semipesados y un avión de carga en tierra, manteniéndose sobre el terreno los equipos de extinción terrestre.
Por el momento no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre posibles daños personales o materiales. Los trabajos se centran en estabilizar el perímetro y evitar la propagación del fuego en una jornada marcada por las altas temperaturas.
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