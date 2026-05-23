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Sorteos

El cupón de la ONCE deja un premio de 40.000 euros en Lucena

En total, se han repartido 1,5 millones en diversas localidades andaluzas, con especial suerte en pueblos sevillanos como Lora del Río y Mairena del Alcor

Un puesto de la ONCE.

Un puesto de la ONCE. / Adrián Ramírez

Efe

Sevilla

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado buena parte de sus premios en Andalucía, con un total de 1.560.000 euros en las provincias de Sevilla, Almería, Cádiz y Málaga. Además, el cupón de la ONCE ha dejado diez boletos premiados, cada uno con 40.000 euros, uno de los cuales ha tocado en la localidad de Lucena, en la provincia de Córdoba.

En un comunicado, la ONCE ha informado de que el mayor premio se ha repartido en provincia sevillana, en pueblos como Lora del Río, donde el vendedor Francisco Valentín Fernández vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, repartiendo 400.000 euros. Por su parte, Alejandro Oliva hizo lo propio en Mairena del Alcor con nueve cupones, sumando un total de 360.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Diez cupones premiados en varias provincias andaluzas

El sorteo dejó también 400.000 euros con diez cupones premiados con 40.000 euros en Huércal Overa (Almería) y exactamente el mismo premio en Granada, 40.000 euros con un cupón premiado tanto en Chiclana (Cádiz) como en Antequera (Málaga) y Lucena (Córdoba) lo que hace un total de 1.560.000 euros en la comunidad.

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