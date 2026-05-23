Cheques-bebé, la última 'receta' contra la despoblación: así son las ayudas en municipios de Córdoba

Hace casi dos décadas, el Gobierno central puso en marcha una iniciativa pionera destinada a frenar el descenso de la natalidad, un problema que ya era patente por entonces y que afectaba a casi todas las naciones desarrolladas. El Ejecutivo socialista de 2007 activó el primer cheque-bebé del país, por el que cada familia recibió 2.500 euros por bebé o adopción.

España todavía era Jauja -la rica ciudad peruana, no la pedanía cordobesa-, o al menos se le parecía. Pero la crisis del ladrillo se llevó por delante aquella iniciativa, como tantas otras. Para 2011, cuando el programa ya se había liquidado, el Estado había gastado casi 4.000 millones de euros en ayudar a 1,5 millones de familias. Nunca más hubo nada parecido hasta que hace pocos años las administraciones locales retomaron la idea.

Tres años con ayudas de la Diputación

En Córdoba son pocos los municipios que tienen sus propios cheques-bebé, pero todos tienen acceso a ayudas económicas directas gracias a la iniciativa de la Diputación, que concede 600 euros por niño y ya lleva tres años en activo. En la primera convocatoria sólo entraron los municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes. El presupuesto fue de 500.000 euros, que llegaron a casi 500 familias.

El año pasado se duplicó el presupuesto y, más importante aún, la medida se amplió a todos los municipios salvo la capital, que ya tenía su propio plan. Fue todo un éxito, ya que se superó el millón de euros, que se repartieron más de 1.700 familias, más del triple que el año anterior. El planteamiento en este año 2026 es el mismo y marcha a buen ritmo, con más de 300 solicitudes ya aprobadas y otras 200 pendientes de alguna documentación.

Los municipios con su propio cheque-bebé

Además de la Diputación, la capital cordobesa tiene su propio plan, por el que se otorga una ayuda directa de 500 euros. La institución pecó de optimismo, aunque en esto de las ayudas públicas más vale pasarse que quedarse corto: sólo se gastaron dos tercios del millón previsto. Aun así, se beneficiaron más de 1.300 familias afincadas en la capital. Cada una de ellas recibió 500 euros por niño nacido o adoptado.

De acuerdo con los registros del Boletín Oficial de la Provincia consultados por este medio, solo otros cuatro municipios cordobeses tienen sus propios cheques-bebé, y los hay de todos los tamaños. Son Lucena, Pozoblanco, Pedro Abad y Pedroche. A ellos se suma Priego de Córdoba, que aún mantiene activa su convocatoria del año pasado aunque no aparece información en el BOP de este año.

Pedroche, el más generoso

Las cantidades varían según el municipio. El más generoso es, curiosamente, el más pequeño, que también es uno de los que más tiempo lleva con la iniciativa. Pedroche, uno de los pueblos de la España vaciada, desde 2022 ofrece 500 euros anuales por cada bebé, pero lo hace a lo largo de los tres primeros años de vida del recién nacido siempre que permanezca empadronado en el pueblo. A este plan destina este año 16.000 euros, una cantidad considerable para un municipio de menos de 1.500 habitantes.

En Lucena la ayuda es de 400 euros por recién nacido o adoptado, con un presupuesto de 125.000 euros que se puede ampliar en otros 40.000 si fuera necesario. Lleva dos años activa y en la primera campaña se beneficiaron más de 300 familias.

Priego tiene cheque-bebé desde hace tres años y ha ido incrementando la ayuda desde los 150 euros iniciales hasta los 250 que se entregan en la actualidad.

Un bebé recién nacido en Córdoba. / CÓRDOBA

Algunos ayuntamientos han desarrollado una nueva modalidad de ayuda pecuniaria que, aun siendo directa, contempla unos requisitos que sirven para apoyar tanto a las familias como a la economía local. Ya que van a gastar dinero público, al menos que se quede en el pueblo. Por eso, obligan a los beneficiarios a usar el cheque-bebé en comprar productos para el recién nacido o adoptado en comercios locales. Así lo hacen Pozoblanco, con 500 euros por familia, y Pedro Abad (el último en incorporarse a estas ayudas), que apoya con 300 euros. Hay otros municipios cordobeses, como La Rambla, que han desarrollado iniciativas similares en años anteriores, pero de los que no consta que la hayan aprobado aún para este año y publicado la resolución en el BOP.

Hay que destacar que las ayudas de la Diputación son compatibles con las que conceden los ayuntamientos, exceptuando la capital. Y también pueden sumarse las medidas que han adoptado las administraciones regional o central, si bien en estos casos ya no existen ayudas económicas directas salvo para familias numerosas o vulnerables.

Las ayudas de la Junta y el Estado

Así, la Junta de Andalucía otorga 1.200 euros por cada recién nacido, pero sólo si es el tercer descendiente o se trata de un parto múltiple. Además, esa cuantía está modificada por el Iprem (un indicador de renta para la concesión de subvenciones públicas), por lo que las familias más adineradas no pueden en ningún caso acceder a esta iniciativa autonómica. Lo que sí tiene todo el mundo es una deducción en el tramo autonómico del IRPF de 200 euros por bebé, independientemente de la situación económica familiar.

El Estado también ofrece un pago único, al que tampoco puede acceder todo el mundo. Al menos un progenitor ha de tener una discapacidad del 65% o más, ser familia numerosa o monoparental. Además, el pago está condicionado a tener unos ingresos limitados. Las deducciones fiscales ascienden hasta los 1.200 euros al año para madres trabajadoras con niños menores de tres años. Y a todo ello se une una medida que, si bien no es económica, conlleva grandes beneficios: las 19 semanas de permiso retribuido tanto para el padre como para la madre.

Todas estas medidas, en teoría, están pensadas para revertir la tendencia a la baja de la natalidad. Aunque sin duda son bien recibidas por las familias, su impacto es nulo y no han servido para fomentar los nacimientos, como demuestran las estadísticas. Desde 2022, cuando empezaron a difundirse los cheques-bebé locales, en la provincia de Córdoba ha habido 350 nacimientos menos, una caída superior al 6% en menos de un lustro. Y es que criar a un hijo cuesta mucho más de lo que pueda pagar ninguna administración pública.