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Detalles del evento

El Castillo de Almodóvar celebra su primera cena medieval: "emoción e historia" en una experiencia gastronómica "sin precedentes"

El evento es mucho más que una velada, ya que combinará música, animación e incluso magia nocturna

Vista aérea del atardecer sobre el Castillo de Almodóvar.

Vista aérea del atardecer sobre el Castillo de Almodóvar. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba) celebrará por primera vez, el próximo día 26 de junio, una cena medieval, un evento que promete convertirse en "una experiencia cultural y gastronómica sin precedentes" y que permitirá a los asistentes vivir "una noche inolvidable" en uno de los enclaves patrimoniales más impresionantes de Andalucía.

Tal y como recoge la web del castillo, consultada por Europa Press, este evento "no es solo una cena", sino que es "emoción" e "historia", una noche que "se vive con los cinco sentidos" y que se lleva a cabo en un "escenario real" con "gastronomía con alma medieval", llena de "sabores, ambiente y ritual".

Música, animación y magia nocturna para recibir a Pedro I

Además, los asistentes podrán disfrutar de una "atmósfera única" de la que tomarán parte la "música ambiental, el espectáculo, la animación y la magia nocturna", todo ello para dar "una bienvenida digna" a Su Majestad Pedro I de Castilla.

Castillo de Almodóvar

Vista del Castillo de Almodóvar / CÓRDOBA

El evento, que se celebrará en el interior del castillo, ha sido diseñado como una experiencia "totalmente inmersiva, donde la gastronomía, la ambientación y el entorno histórico se funden para transportar al público a la época medieval". Iluminado por antorchas y rodeado de murallas centenarias, el castillo se transformará en un escenario vivo cargado de emoción, épica y simbolismo.

Cada detalle, cuidado al milímetro para ofrecer una "velada impactante"

Se trata de una iniciativa pionera, "concebida exclusivamente para esta ocasión y que no volverá a repetirse en las mismas condiciones", lo que convierte a esta cena medieval en un acontecimiento único. La organización ha puesto "especial cuidado en cada detalle para ofrecer una velada impactante, pensada para emocionar y sorprender a los asistentes desde el primer momento".

Asistencia restringida y aforo limitado

Desde la dirección del Castillo de Almodóvar han destacado que este evento marca "un hito" en la programación cultural del monumento, abriendo nuevas formas de disfrutar del patrimonio histórico a través de experiencias singulares y de alto valor cultural.

Castillo de Almodovar

Castillo de Almodóvar, en imagen de archivo. / A. J. González

La Cena Medieval del Castillo de Almodóvar contará con aforo limitado, por lo que la asistencia estará restringida a un número reducido de participantes, reforzando así el carácter exclusivo del acontecimiento.

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Las entradas se puede adquirir en este enlace web, en la que hay más detalles sobre precios y horarios.

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