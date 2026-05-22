Villanueva de Córdoba pide que la estación de tren sea de Obligado Servicio Público

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba aprobó en la noche de este jueves por unanimidad una propuesta realizada por la plataforma Que Pare el Tren para que la estación de tren Villanueva de Córdoba Los Pedroches sea declarada de Obligación de Servicio Público (OSP).

La iniciativa de la plataforma, que recibió el apoyo de PSOE y PP, recoge esa petición al Ministerio de Transportes del Gobierno de España, a la vez que insta a la Junta de Andalucía a ordenar el servicio de autobús que conecta con la estación para que se atiendan todas las llegadas y salidas de trenes, a la vez que se incluya en los planes de actuación la ejecución de la circunvalación sur de Villanueva de Córdoba para conectar por carretera con la A-421 de acceso a la estación sin necesidad de atravesar las calles del municipio.

En cuanto a la solicitud de la declaración de OSP para la estación, el texto de la plataforma indica que la estación no se está utilizando con todo su potencial "para vertebrar el territorio y contribuir a su desarrollo", ya que indica que hay insuficiencia de frecuencias de trenes y falta de estabilidad en los servicios ferroviarios "que impide que la estación cumpla su función social y económica", dificultando, por ejemplo, la movilidad diaria de estudiantes y trabajadores.

Miembros de la plataforma del tren asistieron al pleno celebrado en Villanueva de Córdoba. / CÓRDOBA

En busca de la igualdad de oportunidades

La propuesta recoge que la declaración de OSP es "imprescindible" para lograr la conectividad efectiva y las conexiones ferroviarias con Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid o Cataluña "y situaría a la población de esta comarca con una igualdad de oportunidades respecto a otros territorios".

El alcalde, Isaac Reyes, subrayó que la estación "es una oportunidad no sólo para Villanueva sino para toda la comarca y lo que se solicita es algo de justicia, que es que paren más trenes, con mejores precios en los billetes y que haya siempre conexión a la estación con autobús", subrayando que las peticiones se hacen a administraciones de distinto signo político como el Gobierno de España y la Junta.

Miembros de la plataforma del tren y de la Corporación municipal de Villanueva de Córdoba, al término del pleno. / CÓRDOBA

Más de 17.000 firmas recogidas

Miembros de la plataforma asistieron al pleno, tras el que informaron de que más de 17.000 firmas avalan ya la petición de los ciudadanos de Los Pedroches para que la estación sea declarada como Obligación de Servicio Público, petición a la que se sumó el municipio jarote. "La estación ya ha demostrado ser una infraestructura estratégica y el pulmón logístico esencial para la seguridad y la interconexión de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla-Málaga", insistieron.

La plataforma manifestó asimismo su agradecimiento al Ayuntamiento por "haber recogido el sentir de los ciudadanos de Los Pedroches y por cursar, por la vía oficial, a las administraciones central y autonómica la solución de un problema, el funcionamiento de la estación AVE, que debe ser resuelto de una vez por todas".