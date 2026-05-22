El Pleno de Rute nombra hijo adoptivo al magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano, expresidente de la Audiencia de Córdoba

El Pleno municipal en Rute ha aprobado con los votos de, PP y el PSOE el nombramiento como hijo adoptivo de Rute del magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Una distinción con la que el Ayuntamiento de Rute reconoce "la brillante trayectoria" del que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba y actual director de la Oficina Andaluza Antifraude, así como su vinculación con Rute, su cultura y tradiciones, recordó el alcalde, David Ruiz. En el mismo sentido se manifestó el portavoz socialista, Antonio Ruiz, para quien es "absolutamente merecido este reconocimiento", que es el máximo que otorga el Ayuntamiento.

Las discrepancias políticas sí surgieron con la aprobación del nuevo contrato de limpieza viaria y jardinería. El PSOE se abstuvo en este punto, ya que, según señaló Ruiz, conocieron el documento justo antes del inicio de la sesión plenaria y "no justifica el abandono y suciedad de las calles durante semanas".

Un momento del pleno celebrado por la Corporación municipal de Rute. / Padilla

Más inversión en limpieza viaria y jardines

Desde el equipo de gobierno, su portavoz, Rafael García, recalcó que con el nuevo contrato se triplica la inversión municipal en reforzar la limpieza y el cuidado de las zonas verdes, ascendiendo a 4,2 millones de euros más IVA esta concesión del servicio por 5 años.

Otro punto que destacaron desde el equipo de gobierno fue la aprobación por unanimidad de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), que afecta a un centenar de trabajadores municipales. "Un buen acuerdo tras dos años de trabajo con los propios empleados y sus representantes sindicales", señaló el alcalde. Desde el PSOE valoraron que, aunque existía descontento de muchos trabajadores, finalmente se haya conseguido contar con todos, señaló su portavoz, Antonio Ruiz.

En el apartado final de ruegos y preguntas, el PSOE incidió especialmente en cuestiones de seguridad, especialmente un tiroteo registrado en la localidad semanas atrás. Desde el equipo de gobierno destacaron la intervención de la Guardia Civil y la Policía Local, que consiguieron detener al autor de los disparos y confiscar el arma, y pusieron de relieve la importancia de las cámaras de seguridad, que ya están en funcionamiento en todo el municipio.