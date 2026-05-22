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Una oenegé que trabaja con migrantes alerta sobre el uso racista y xenófobo del incendio ocurrido en el lavadero abandonado de Palma del Río

La asociación La Otra Orilla asegura que denunciará los comentarios racistas o que inciten al odio en las redes sociales

El lavadero okupado de Palma del Río donde se produjo el incendio.

El lavadero okupado de Palma del Río donde se produjo el incendio. / José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La asociación La Otra Orilla, colectivo que desde hace un año viene trabajando en Palma del Río con los migrantes de la ciudad, ha emitido un comunicado este viernes sobre los incidentes y comentarios sobre el lavadero abandonado y okupado. El presidente de la asociación, Antonio León Lillo, ha manifestado que "siempre hay algún vídeo o algún comentario que achaca todos los males de la sociedad a las personas migrantes, cosa que no es así".

Desde el colectivo muestran solidaridad con las familias afectadas por el estado en que está el lavadero. Existen, "con cifras oficiales, 1.462 personas migrantes en Palma del Río actualmente. Lógicamente, seguro que hay alguna persona, como pasa en cualquier colectivo, que está un poco más al margen de lo que pueda ser una convivencia, pero no se le puede asociar al colectivo la inseguridad". León Lillo habla de "ver las causas que provocan esos conatos y esa violencia", porque la situación de los migrantes en la ciudad "no es cómoda", con "viviendas en las que viven hasta 20 personas" o incluso "cinco o seis personas en una habitación", afirma.

Soluciones con más viviendas y alquileres

Para La Otra Orilla, una de las soluciones pasa por "la promoción pública de vivienda, la promoción de los alquileres, el garantizar la confianza de los propietarios de pisos para que abran esas viviendas que están vacías y que el Ayuntamiento les dé garantía de que su vivienda, una vez alquilada, va a quedar en buenas condiciones".

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En relación a los comentarios xenófobos y racistas vertidos en las redes sociales estos días, La Otra Orilla quiere dejar claro que el problema no es el origen de los delincuentes, sino "su situación económica, de vivienda, de salud mental, de dependencia y de abandono por parte de las instituciones". La asociación trabaja para que las personas migrantes que trabajan en Palma del Río puedan vivir en condiciones dignas y no se den situaciones de exclusión. León Lillo confirma que, al igual que la alcaldesa, denunciará los comentarios que inciten al odio.

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