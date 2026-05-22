Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía de la FeriaMarlaskaFuegos artificialesAgenda de FeriaComienza la FeriaBola de fuegoPiscinasPSOE eleccionesPiel de mariposaObra Gran Vía ParqueAucorsa FeriaQuién torea hoyEcotrama
instagramlinkedin

Religión

Montilla adelanta al 4 de junio la procesión del Corpus Christi

La procesión partirá a las 20.30 de la tarde desde la parroquia de Santiago Apóstol

La custodia del Corpus abandona la Parroquia de Santiago, en la procesión del pasado año.

La custodia del Corpus abandona la Parroquia de Santiago, en la procesión del pasado año. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Agrupación de Cofradías de Montilla y las parroquias de la localidad han decidido adelantar al jueves, 4 de junio la solemne procesión del Corpus Christi, recuperando así la fecha en la que esta celebración tenía lugar hasta 1989. El motivo se encuentra en la visita del papa León XIV a Madrid y el desplazamiento de numerosos fieles montillanos a la capital con motivo de ese viaje apostólico.

De este modo, la comunidad católica volverá a disfrutar de una de las celebraciones más arraigadas, marcada por la participación de las hermandades de Pasión y Gloria, asociaciones religiosas y numerosos vecinos que acompañan al Santísimo Sacramento por el centro histórico.

Fechas y horarios

La jornada principal se desarrollará el jueves 4 de junio. Los actos comenzarán a las 19.30 de la tarde con la santa misa y continuarán con la salida procesional de Jesús Sacramentado, entronizado bajo el histórico baldaquino neoclásico realizado en plata en 1809 por el orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero.

Noticias relacionadas y más

La procesión partirá a las 20.30 de la tarde desde la parroquia de Santiago Apóstol y recorrerá las calles del itinerario antes de regresar al templo. Desde la Agrupación de Cofradías se ha realizado un llamamiento para engalanar las calles, una tradición que convierte el paso del Santísimo Sacramento en "un acontecimiento compartido" por toda la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
  2. Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
  3. El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
  4. Las espectaculares imágenes en vídeo del embalse de Iznájar: el mayor pantano de Andalucía roza el lleno por primera vez en más de una década
  5. Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
  6. Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
  7. Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
  8. El Gobierno acelera una inversión de 100 millones en Cabra para evitar otro apagón

Montilla adelanta al 4 de junio la procesión del Corpus Christi

Montilla adelanta al 4 de junio la procesión del Corpus Christi

La diplomática de Naciones Unidas María Clemencia López respalda la labor de Adebo en Rute

La diplomática de Naciones Unidas María Clemencia López respalda la labor de Adebo en Rute

Baena inicia la reurbanización de la plaza del Polideportivo y la Biblioteca con una inversión de 27.000 euros

Baena inicia la reurbanización de la plaza del Polideportivo y la Biblioteca con una inversión de 27.000 euros

Una oenegé que trabaja con migrantes alerta sobre el uso racista y xenófobo del incendio ocurrido en el lavadero abandonado de Palma del Río

Una oenegé que trabaja con migrantes alerta sobre el uso racista y xenófobo del incendio ocurrido en el lavadero abandonado de Palma del Río

Reabre el alfar romano de Lucena tras las inundaciones causadas por los temporales

Reabre el alfar romano de Lucena tras las inundaciones causadas por los temporales

Un aceite de Carcabuey, galardonado como mejor frutado verde del concurso ecológico Ecotrama

El embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía, roza el lleno por primera vez en más de una década

El embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía, roza el lleno por primera vez en más de una década

IU Córdoba insiste en su rechazo a El Cabril por el "riesgo sísmico" de la zona

IU Córdoba insiste en su rechazo a El Cabril por el "riesgo sísmico" de la zona
Tracking Pixel Contents