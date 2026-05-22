Montilla adelanta al 4 de junio la procesión del Corpus Christi

La Agrupación de Cofradías de Montilla y las parroquias de la localidad han decidido adelantar al jueves, 4 de junio la solemne procesión del Corpus Christi, recuperando así la fecha en la que esta celebración tenía lugar hasta 1989. El motivo se encuentra en la visita del papa León XIV a Madrid y el desplazamiento de numerosos fieles montillanos a la capital con motivo de ese viaje apostólico.

De este modo, la comunidad católica volverá a disfrutar de una de las celebraciones más arraigadas, marcada por la participación de las hermandades de Pasión y Gloria, asociaciones religiosas y numerosos vecinos que acompañan al Santísimo Sacramento por el centro histórico.

Fechas y horarios

La jornada principal se desarrollará el jueves 4 de junio. Los actos comenzarán a las 19.30 de la tarde con la santa misa y continuarán con la salida procesional de Jesús Sacramentado, entronizado bajo el histórico baldaquino neoclásico realizado en plata en 1809 por el orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero.

La procesión partirá a las 20.30 de la tarde desde la parroquia de Santiago Apóstol y recorrerá las calles del itinerario antes de regresar al templo. Desde la Agrupación de Cofradías se ha realizado un llamamiento para engalanar las calles, una tradición que convierte el paso del Santísimo Sacramento en "un acontecimiento compartido" por toda la comunidad.