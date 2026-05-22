IU Córdoba insiste en su rechazo al cementerio nuclear de El Cabril por el "riesgo sísmico" de la zona

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha vuelto a manifestar este viernes el rechazo de la formación a las instalaciones nucleares de El Cabril, justo al día siguiente de que la directora del centro realizara el balance anual en Córdoba. Pérez sostiene su rechazo en el "riesgo sísmico de la zona" y el "riesgo para la población en el ámbito sanitario y del desarrollo".

Para la formación de izquierdas, las instalaciones de El Cabril son las responsables directas de la despoblación de la zona, a pesar de que el fenómeno se da por igual en muchas zonas rurales de todo el país donde no hay ningún centro nuclear. "La zona alrededor de El Cabril es un cementerio de personas porque no queda casi población", ha dicho Pérez en una comparecencia pública.

"Fugas y filtraciones"

Además, según el portavoz de IU, la dirección de El Cabril tiene interés en "que no haya población" en la zona. Primero, ha asegurado, para "evitar la contestación social" pero también para "evitar riesgos" puesto que "ya ha habido accidentes en las carreteras sinuosas" de la comarca. Además, ha habido "fugas y filtraciones en la famosa celda 29, así que por mucho intento de garantías que den, el riesgo existe".

Pérez ha manifestado que la coalición va a seguir presentando iniciativas institucionales contra el cementerio nuclear de El Cabril porque "esto es condenar a muerte a la provincia de Córdoba".