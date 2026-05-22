La Diputación de Córdoba destina con la Junta casi 700.000 euros a programas municipales que fomenten la conciliación familiar

La corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral llegará a 71 municipios de la provincia de Córdoba a través del Plan Provincial Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad 4.0, impulsado por la Diputación a través de su Departamento de Igualdad, con propuestas lúdicas destinadas a la infancia y juventud.

El plan tiene una dotación económica de 690.784 euros, financiados en un 86,31% por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, mientras que la Diputación de Córdoba asume el porcentaje restante.

Así lo ha explicado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha destacado que "han sido un total de 71 los municipios y entidades locales autónomas las que han presentado sus proyectos en plazo, para actuaciones ya desarrolladas en ediciones anteriores, reforzando servicios que ya están plenamente implantados en los municipios".

Auxiliadora Moreno, durante la rueda de prensa en la que ha informado del Plan Corresponsables. / CÓRDOBA

Moreno ha avanzado que, "de forma mayoritaria, más del 80 por ciento de las iniciativas se concentran en escuelas de verano y actividades de ocio saludable en la naturaleza, entendidas como espacios educativos donde, además de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival, se promueve la adquisición de valores igualitarios, de convivencia, respeto y corresponsabilidad entre niños, niñas y adolescentes".

Los proyectos incluyen recursos como ludotecas de verano, campamentos estivales, aulas matinales, servicio de atención a la etapa de primer ciclo de infantil, escuelas de invierno y verano, así como otras propuestas de ocio educativo dirigidas a la población infantil y juvenil de entre 0 y 16 años.

"Todas las actuaciones serán llevadas a cabo por personal con cualificación profesional específica, garantizando una atención especializada y de calidad en todo el territorio provincial", ha relatado la responsable del Área.

Las iniciativas se desarrollarán hasta septiembre de 2026

El periodo de ejecución de los proyectos subvencionados se extiende desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que permite a los ayuntamientos adaptar los recursos a las necesidades reales de las familias e incluso imputar actuaciones ya realizadas.

La delegada ha hecho hincapié en que "la continuidad del programa consolida una política pública estructural en materia de cuidados, con el objetivo de seguir mejorando los resultados alcanzados en la edición anterior y reforzar la creación de empleo de calidad, especialmente para mujeres y hombres menores de 35 años, al tiempo que se amplían los servicios de apoyo a las familias".

Impacto real en familias, menores y empleo

En cuanto al impacto real, Auxiliadora Moreno ha añadido que en 2025 el plan permitió la puesta en marcha en 156 entidades e instituciones implicadas 253 servicios de cuidado profesional.

En términos de impacto social, el programa benefició a 7.810 menores de hasta 16 años, de los cuales 3.915 eran niñas y 3.895 niños (107 niñas y 111 niños con discapacidad). En cuanto a las familias, se alcanzó a un total de 4.860 unidades familiares.

El programa también tuvo un importante impacto en el empleo, en total se formalizaron 336 contratos, de los cuales 74 fueron a jornada completa, 262 a tiempo parcial, 321 temporales y 15 indefinidos, reforzando así la estabilidad y profesionalización del sector.