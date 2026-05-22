Sociedad
La diplomática de Naciones Unidas María Clemencia López respalda la labor de Adebo en Rute
La expresidenta de organismos internacionales, de 86 años, visita la reserva de burros y muestra su apoyo al trabajo ecologista y de sensibilización que impulsa la asociación en favor de la biodiversidad
La asociación conservacionista Adebo (Asociación en Defensa del Burro), dedicada a la defensa y preservación de las distintas razas de burros, ha recibido la visita de María Clemencia López Ramírez. De nacionalidad venezolana y con una destacada trayectoria dentro del cuerpo diplomático internacional y en organismos como Naciones Unidas, quiso conocer de cerca la labor que esta entidad desarrolla en Rute en favor de la conservación animal.
A sus 86 años, la diplomática mostró su respaldo al trabajo ecologista y de sensibilización que impulsa Adebo, poniendo en valor la importancia de proteger unas razas tradicionales que forman parte de la historia y la cultura del medio rural.
Agradecimiento a la visita de la diplomática
Desde la asociación, su presidente, Pascual Rovira, ha agradecido esta visita que supone un reconocimiento al esfuerzo que realizan desde hace años en defensa de los burros y de la biodiversidad.
Adebo es el primer refugio de asnos de España, fundado en 1989 en Rute por Pascual Rovira. Su objetivo principal es rescatar del maltrato y abandono y evitar la extinción de las razas asnales. Nació en esta localidad cordobesa en el año 1989.
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