Cabra destinará 1,8 millones de euros del PFEA 2026 a 15 obras de mejora en casi todos los barrios

La inversión prevista para las 15 actuaciones incluidas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026, en Cabra asciende a 1.805.000 euros y permitirá ejecutar mejoras "prácticamente en todos los barrios", según ha destacado el alcalde, Fernando Priego, quien junto al delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha dado a conocer la propuesta que su equipo de gobierno elevará al próximo pleno municipal para su aprobación y posterior validación por la comisión provincial del PFEA.

La propuesta elaborada por el gobierno municipal incorpora tanto actuaciones consideradas prioritarias por los servicios técnicos municipales como algunas iniciativas trasladadas por los grupos de la oposición, ya que, según subrayaba el regidor, "entendemos la política desde el diálogo y hemos pedido esa colaboración a los grupos políticos”.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la reforma de acerados e instalaciones municipales en la calle Rafael Leña Caballero, donde se registran problemas en la red de agua, y la sustitución de farolas en la avenida González Meneses, una vez concluidas las obras de mejora de esta vía, con el objetivo de favorecer la movilidad peatonal.

Fernando Priego y Alfonso Vergillos informan de las obras PFEA 2026 en Cabra. / Moreno

El programa contempla además la adecuación de los jardines de la calle Teniente Albornoz, dando continuidad a los trabajos que actualmente se desarrollan en el perímetro de este espacio público para actuar posteriormente en su interior.

Las obras incluidas en la propuesta recogen igualmente nuevas mejoras en redes hidráulicas, como la sustitución de la red de agua en una nueva manzana de la barriada del Aradillo, en el entorno de las calles Hermano Gómez del Moral, Alcalá Galiano, Aradillo y Juan de Borbón, así como la renovación de acometidas domiciliarias en Huertas Bajas para facilitar la conexión de las viviendas a la nueva red ya ejecutada.

Mejor seguridad y movilidad en el entorno del Lidl

También se prevén actuaciones en los jardines traseros y el entorno del centro cívico de la urbanización Juan Ramón Jiménez; mejoras de acerados y redes de agua en la calle Juanita la Larga; la segunda fase de renovación de la calle Tinte y del lateral impar de la avenida Fuente de las Piedras, además de la reforma de la calle paralela a la avenida Fernando Pallarés y del paso de peatones situado junto al supermercado Lidl para reforzar la seguridad y la movilidad en esta zona.

El listado incorpora igualmente la creación de una plataforma única en la calle Amezcua y varias actuaciones en el entorno patrimonial de la parroquia de la Asunción y Ángeles y la plaza Rubén Darío, donde se actuará sobre el pavimento de chino cordobés y los hundimientos que provocan acumulaciones de agua de lluvia. En este enclave también se proyecta un nuevo acceso peatonal al templo adaptado para personas mayores y con movilidad reducida.

Otra de las actuaciones previstas será la ejecución de un itinerario peatonal accesible entre el aparcamiento del cementerio municipal y el acceso al camposanto, así como la urbanización de un tramo de calle en suelo urbano para mejorar la conexión con la senda del Caz.

El Ayuntamiento aportará más de 900.000 euros

El Consistorio, además, intentará incorporar dos intervenciones cuya ejecución podría presentar mayores dificultades técnicas dentro de esta anualidad, como son la reforma de acerados e instalaciones municipales en la calle Federico García Lorca y la construcción de acerado, previsiblemente en plataforma única, en la calle Barreros.

Del total de la inversión prevista, el Ayuntamiento aportará más de 900.000 euros con fondos propios, afirmaba Priego, destacando "el importante esfuerzo municipal para ampliar el número de actuaciones y continuar mejorando la ciudad".

Por último, el primer edil insistió en que el objetivo es mantener un reparto equilibrado de las inversiones por toda la localidad. "Prácticamente en todos los barrios va a haber mejoras, como ha ocurrido en los últimos años", señaló, reafirmando el compromiso municipal de seguir mejorando infraestructuras, servicios públicos y calidad de vida de los vecinos.