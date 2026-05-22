Fiestas populares
El barrio egabrense de La Villa revive este fin de semana su esplendor medieval con un amplio programa cultural y festivo
El núcleo primigenio de Cabra celebra sus Fiestas Medievales con mercado artesanal, recreaciones históricas, espectáculos de calle, música y actividades para toda la familia hasta este domingo 24 de mayo
El barrio histórico egabrense de La Villa rememora este fin de semana su pasado medieval con la celebración de las Fiestas Medievales del barrio de La Villa, una cita que ha arrancado en la jornada de este viernes 22 de mayo y que se prolongará hasta el domingo 24 con un amplio programa de actividades centradas en la historia, la tradición y la convivencia.
El casco histórico de Cabra, núcleo primigenio de la ciudad, se transforma durante estos días en un gran mercado ambientado en la Edad Media, con puestos artesanales, exhibiciones, animación callejera y propuestas para todos los públicos. La programación incluye pasacalles de zancudos, danzas orientales, actuaciones musicales, espectáculos de fuego y recreaciones históricas que evocan el esplendor medieval del barrio.
Apertura oficial
La apertura oficial ha tenido lugar en la tarde de este viernes con la inauguración del mercado y varias actividades de animación, entre ellas un pasacalles, la representación de El carro del curandero y una danza del vientre en la entrada del recinto. Uno de los momentos destacados de la jornada es la recreación histórica organizada por el colectivo Cabra en el Recuerdo en el Palacio de las Hermanas Franciscanas, bajo el título Romances y jarchas, escenificación de los amores imposibles de Mugdacar y Zayda. Tras la función hay una degustación medieval para los asistentes.
Las actividades continúan con malabares con fuego, actuaciones musicales y animación hasta la madrugada.
El sábado, el mercado medieval abrirá sus puertas desde la mañana con nuevas exhibiciones y espectáculos itinerantes, entre ellos la visita teatralizada Descubre nuestro barrio, historias y curiosidades de este lugar tan emblemático, organizada por la asociación cultural Argamasa. También habrá pasacalles, representaciones de la Escuela de Caballeros y exhibiciones del personaje Guillermo Tell.
Programación del fin de semana
Durante la tarde y la noche del sábado están previstas nuevas actuaciones musicales, pasacalles del dragón, espectáculos de fuego y una nueva representación histórica en el Palacio de las Hermanas Franciscanas, además de actuaciones de baile y música tradicional.
La programación culminará este domingo con nuevas actividades infantiles y familiares, juegos para niños durante la mañana y una paella popular al mediodía para todos los asistentes. Ya por la tarde continuarán los espectáculos itinerantes, las exhibiciones de caballeros y la ambientación medieval hasta el cierre definitivo del mercado a las 20.30 horas.
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