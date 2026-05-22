Baena inicia la reurbanización de la plaza del Polideportivo y la Biblioteca con una inversión de 27.000 euros

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha informado del inicio de las obras de reurbanización de la plaza de acceso al Polideportivo Municipal y a la Biblioteca Municipal, una actuación largamente demandada por vecinos y usuarios de estas instalaciones y que contará con una inversión cercana a los 27.000 euros.

Durante la comparecencia, la regidora ha explicado que el proyecto llevaba previsto desde el año 2023, aunque distintos trámites administrativos y el proceso de licitación han retrasado su ejecución hasta ahora. Serrano ha defendido la necesidad de intervenir en este espacio al considerar que la urbanización original presentaba "graves problemas de accesibilidad, movilidad y sostenibilidad".

Dificultades para personas con movilidad reducida

Según ha detallado, la plaza generaba importantes dificultades para personas con movilidad reducida, tanto en el acceso a las instalaciones deportivas y culturales como en el estacionamiento de vehículos adaptados. Además, ha señalado que el diseño original había provocado problemas de mantenimiento y encharcamientos debido a la presencia de amplias zonas de césped "poco adecuadas para una comarca con frecuentes periodos de sequía".

La actuación contempla una reurbanización integral mediante pavimento de granito, siguiendo la línea estética de otras zonas del municipio, así como la implantación de criterios de accesibilidad universal conforme a la normativa vigente. También se habilitará una nueva plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, que se sumará a la ya existente junto a la Biblioteca Municipal.

Un trabajador en las obras de remodelación de la plaza. / Juan Carlos Roldán

Más árboles y zonas de sombra

La alcaldesa ha destacado igualmente el componente ambiental del proyecto, subrayando que se incrementará el número de árboles y zonas de sombra, aunque apostando por especies adaptadas al clima local y con menor necesidad de agua. "Queremos espacios más sostenibles y accesibles, compatibles con una gestión responsable de un recurso tan escaso como el agua", ha afirmado.

Serrano ha incidido en la importancia de compatibilizar la peatonalización y la mejora de la calidad urbana con las necesidades específicas de las personas con movilidad reducida, muchas de las cuales habían trasladado al Ayuntamiento las dificultades existentes para acceder al polideportivo o a la piscina cubierta.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Hergatrana y tiene previsto concluir antes del próximo 30 de junio.