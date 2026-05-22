Reportaje
Añora acoge los juegos de las Olimpiadas Escolares con niños de 15 colegios de Los Pedroches
Cerca de 1.000 alumnos de la comarca celebran la jornada con juegos tradicionales y valores como la empatía, el compañerismo y el respeto
Unos 1.000 alumnos de colegios de Los Pedroches participaron este viernes en Añora en las Olimpiadas Rurales Escolares de Los Pedroches, que imitan las que cada año realizan los mayores en el mes de julio.
En este caso participando por colegios, 15 en total, y cada equipo con su camiseta y un color identificativo. Desde el colegio anfitrión, el Nuestra Señora de la Peña, realizaron el desfile olímpico hasta el recinto ferial, donde recibieron la bienvenida del alcalde, Bartolomé Madrid, y del delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Diego Copé. Antes de empezar los juegos se dio lectura al juramento olímpico, en el que se señalaba que lo importante no era ganar sino competir "con espíritu olímpico, compañerismo y ayuda mutua".
Con el responsable de Deportes en Añora, Sabino Luna, como animador se comenzó a jugar empezando por la carrera de sacos y, a partir de ahí, con la soga, los zancos, la comba, la carretilla o el porteo de cántaros.
Convivencia en torno a valores fundamentales
El lema este año era la empatía "un valor fundamental", indicaba el alcalde, porque "lo importante de estas Olimpiadas es ayudar, respetar y compartir".
Y, por supuesto, también es importante divertirse y durante la mañana no faltaron momentos de diversión compartida. Como explicaba Sabino Luna, "es una bonita convivencia que mezcla la inclusión, los valores y las tradiciones rurales”.
Y como seguidores de excepción, algunos familiares, que desde las gradas aplaudían a todos, a los que llegaban los primeros y a los que llegaban después.
Colegios participantes
Tomaron parte los colegios Virgen de Luna, Manuel Cano Damián, La Inmaculada y Ginés de Sepúlveda de Pozoblanco; San Miguel y María Moreno, de Villanueva de Córdoba; Nuestra Señora de Guía de Alcaracejos; Maestro Juan Hidalgo de Cardeña; Nuestra Señora de Veredas de Torrecampo; Simón Obejo y Varela de Pedroche; Nicolás del Valle de Villaralto; Virgen de las Cruces de El Guijo; Rogelio Fernández de Villanueva del Duque; Federico García Lorca de Conquista, y el Nuestra Señora de la Peña de Añora.
Bartolomé Madrid agradecía a alumnos del IES Antonio María Calero que colaboraron en las pruebas, al profesorado y a quienes hacen posible este acontecimiento.
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