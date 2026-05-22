Un aceite de Carcabuey, galardonado como mejor frutado verde del concurso ecológico Ecotrama

Los organizadores del concurso de aceite de oliva virgen extra ecológico Ecotrama han dado a conocer ya los premiados de la edición de este año, después de una cata sensorial celebrada en Córdoba esta misma semana. Entre los reconocidos hay varios aceites de almazaras cordobesas.

Entre ellos destaca el aceite Cladivm de la almazara D3Olivo Biotechnology, ubicada en Carcabuey y dentro de la denominación de origen Priego de Córdoba. Este producto ha sido el mejor valorado en la categoría de frutado verde. El ganador absoluto del certamen ha sido el aceite monovarietal Ortice Bio, de la almazara italiana Frantoio Romano, que ha obtenido el premio especial de la Diputación de Córdoba.

Una lata de aceite 'Cladivm', ganador del concurso Ecotrama en la categoría de frutado verde. / CÓRDOBA

En la categoría de mejor frutado maduro el ganador ha sido Oro del Desierto Picual, de Rafael Alonso Aguilera, mientras que el premio a los pequeños productores (premio Juan Antonio Caballero) se lo ha llevado la almazara de Pablo José Blanque Gallardo.

Por otro lado, el concurso también ha entregado los reconocimientos Ecotrama Gran Oro a 23 almazaras y cooperativas, varias de ellas de la provincia de Córdoba; otros 22 reconocimientos Ecotrama Oro (también con presencia cordobesa) y finalmente nueve Ecotrama Plata.

Así fue la cata en Córdoba

Un grupo de expertos catadores probó el pasado martes las 110 muestras que se presentaron al 25.º Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico Ecotrama 2026, organizado por la Diputación de Córdoba y la asociación Ecovalia. Las tomas procedían de 80 almazaras que producen algunos de los mejores aceites certificados de todo el mundo y fueron analizadas en el Centro Agropecuario Provincial.