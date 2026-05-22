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Abanico y sombra, los mejores aliados: este es el tiempo para el inicio de la Feria de Córdoba, según la Aemet

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Jornada de calor en la Feria de Córdoba.

Jornada de calor en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Córdoba

Mientras que la cuenta atrás para la Feria de Córdoba se disipa, los termómetros siguen subiendo como la espuma y, un año más, la fiesta estará marcada por el calor y el sol pleno en El Arenal (que este año estrena toldos). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas al alza y más propias del verano durante el día, pero noches agradables y primaverales, por lo que le ambiente para ver el encendido alumbrado será espléndido.

La Aemet ha anunciado, de hecho, para la recta final de la semana la llegada de "un episodio de temperaturas extraordinariamente altas para la época del año" en la península que, como no podía ser de otra forma, afectará a Córdoba y se notarán en el recinto ferial. El pronóstico apunta a máximas de hasta 37 grados durante la semana de feria y mínimas que no bajarán de 17.

Si bien, la previsión apunta a un leve descenso de las mínimas, que llegarán hasta los 13 grados este viernes, por lo que la noche del alumbrado será algo más fresca que la anterior. Las máximas, según la Agencia Estatal de Meteorología, llegarán hoy nuevamente hasta los 35 grados en Córdoba capital.

El tiempo este viernes, día de inicio de la Feria de Córdoba.

El tiempo este viernes, día de inicio de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

En la provincia de Córdoba, el pronóstico para este viernes es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 13º y 35º, en Lucena entre 16º y 33º, en Pozoblanco entre 15º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 33º.

El tiempo el primer sábado de Feria de Córdoba

Mañana sábado, 23 de mayo, primera jornada completa de Feria, el calor repunta y, según la Aemet, en Córdoba y provincia habrá cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 17º y 33º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 33º.

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