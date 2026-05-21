Infraestructuras
Los vecinos del Llano del Espinar reclaman la reparación del Camino del Término, que afecta a tres municipios
El Consejo de Participación Ciudadana de la pedanía de Castro del Río pide una actuación urgente ante el deterioro de la vía por los temporales y falta de mantenimiento
El mal estado que presenta el Camino del Término, que une La Vereda del Cerro Macho con el Llano del Espinar, ha llevado al Consejo de Participación Ciudadana de esta pedanía de Castro del Río, situada en plena Sierra de Montilla, a reclamar una "actuación urgente" tras más de dos meses de deterioro creciente provocado por los daños de los últimos temporales y por una falta de mantenimiento que, según denuncian, compromete la seguridad de quienes circulan a diario por esta vía que conecta también con Monturque, con Cabra y con otros núcleos cercanos.
El Camino del Término cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros y un ancho medio de 5,10 metros. Divide longitudinalmente los términos municipales de Montilla y Cabra. De todo el trazado de la vía, un kilómetro es de titularidad del Ayuntamiento de Castro del Río, mientras que los tres kilómetros restantes pertenecen a los ayuntamientos de Montilla y Cabra.
La vía da acceso a numerosas fincas y viviendas
Los afectados sostienen que la situación se ha agravado hasta dejar el firme deteriorado, con baches, hundimientos, arcenes destrozados y zonas en las que el asfalto «se deshace bajo las ruedas», según ha explicado a CÓRDOBA la portavoz del Consejo de Participación Ciudadana del Llano del Espinar, Lidia Raigón. El camino constituye, para los más de 400 residentes de esta pedanía, un acceso esencial a fincas y a viviendas.
La Diputación de Córdoba mejorará el pavimento del camino
Ante esta situación, la Diputación de Córdoba, a través de su Servicio Provincial de Ingeniería Civil, ha redactado una memoria valorada para la mejora del pavimento del Camino del Término. Esta actuación está enmarcada dentro del Programa de Actuaciones Municipales de Ingeniería (PAMI) y cuenta con un presupuesto total de 395.000 euros.
A este respecto, el vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, ha reiterado su "total disposición" a colaborar con los tres ayuntamientos que ostentan la titularidad de la vía, tras haber escuchado a los alcaldes de Cabra, Castro del Río y Montilla, que solicitaron la asistencia técnica de la institución provincial.
- Un tercio de las viviendas de la Guardia Civil en Córdoba están desocupadas por su mal estado, según AUGC
- Más de 4.000 habitantes de Baena, el 23% de la población, viven en zonas con necesidades de transformación social
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: consulta los ganadores municipio a municipio
- Talento y belleza de norte a sur: Estos son los ganadores del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia de Córdoba
- Los 10 pueblos más bonitos de Córdoba, según la revista Viajar: “Todos tienen historia y encanto”
- El Gobierno acelera una inversión de 100 millones en Cabra para evitar otro apagón
- La A-318 tendrá dos radares entre Puente Genil y Lucena