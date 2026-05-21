Las obras de ampliación de El Cabril comenzarán en 2027 con una nueva plataforma

Las obras de ampliación del centro de almacenamiento de residuos nucleares de El Cabril comenzarán el año que viene, con un ligero retraso con respecto a las previsiones iniciales. Así lo ha indicado este jueves la directora del centro, Eva Noguero, durante la presentación anual de los datos operativos de la instalación.

La plataforma sureste, con capacidad para 27 nuevas celdas, es la gran ampliación del cementerio nuclear ubicado en el término municipal de Hornachuelos. Ya cuenta con todos los permisos ambientales necesarios: declaración de impacto ambiental, informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Solo está pendiente de la adaptación del proyecto a los requisitos establecidos por los organismos.

Eva Noguero, durante la presentación de la memoria de El Cabril. / Chencho Martínez

Enresa, la sociedad estatal encargada de la gestión de los residuos nucleares, prevé que las obras puedan comenzar en 2027 para poder empezar su explotación en 2031, cuando los planes eran haber comenzado en el segundo semestre de este mismo año. La plataforma sureste estará destinada a residuos de baja y media intensidad, pero la compañía también está construyendo una nueva celda, la número 31, para los de muy baja intensidad.

Estos proyectos de ampliación permitirán que El Cabril siga "prestando su servicio público esencial con plenas garantías", en palabras de Noguero.

Las expediciones de 2025

A lo largo de 2025 El Cabril recibió un total de 2.442 metros cúbicos de residuos radiactivos, el equivalente a una piscina olímpica. Llegaron al centro de almacenamiento en 280 expediciones y la mayor parte de los residuos eran de muy baja actividad. En concreto, en esta categoría (que supone la mayor parte de la capacidad del centro) se recibieron 2.102 metros cúbicos, el 86% del total. El resto, apenas 340 metros cúbicos, estaban catalogados como residuos de baja o media actividad, que se almacenan en celdas diferentes.

Ha sido un año menos intenso que el anterior, cuando se superaron los 2.700 metros cúbicos de residuos enviados a El Cabril en 295 expediciones.

Casi todos estos desechos procedían de instalaciones nucleares, pero los residuos radiactivos también se generan en instalaciones industriales, hospitales o centros de investigación, entre otros. De las 280 expediciones enviadas el año pasado a El Cabril, 234 se enviaron desde instalaciones nucleares y tan solo 46 desde otros centros. En el primer caso, el volumen ascendió a 2.384 metros cúbicos, mientras que en el siguiente apenas fueron 58 metros cúbicos.

"Normalidad y seguridad"

El año 2025 en El Cabril, según Noguero, ha estado marcado "por la normalidad y la seguridad en la gestión" mientras el centro sigue preparándose para sus proyectos de futuro (las ampliaciones, entre otras cuestiones) según lo establecido en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos.

Al finalizar el año, las plataformas de almacenamiento para residuos de baja y media actividad se encontraban al 84,87% de su capacidad, poco más de un 1% más de lo que había el año anterior, cuando se encontraba al 83,69%. Por lo que respecta a la instalación complementaria para los vertidos de muy baja actividad, donde hay construidas dos celdas de almacenamiento de las cuatro autorizadas, su grado de ocupación alcanzaba a esa fecha el 39,28% y 28,97% respectivamente. La primera celda ha recibido todos los residuos ya que el año anterior estaba al 33,29%, mientras que la segunda mantiene el mismo nivel.

Análisis y visitas

La directora del centro de almacenamiento de El Cabril he explicado también que durante 2025 se tomaron 1.064 muestras de agua, aire, suelo, fauna y vegetación, dentro del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental, que fueron analizadas en laboratorios independientes y que certificaron, un año más, que la actividad de la instalación no ha modificado las condiciones radiológicas del entorno.

Otros datos de interés aportado por la dirección de El Cabril fueron las visitas que recibió la instalación cordobesa, con un total de 3.190 visitantes que conocieron de primera mano los procesos de gestión de residuos radiactivos que se desarrollan, evidenciando el compromiso de Enresa con la transparencia y la información.