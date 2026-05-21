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Lucena lanza la segunda edición de Senderos de Puertas Abiertas con rutas de observación nocturna

El Ayuntamiento lucentino potencia el turismo activo con 15 trayectos de senderismo que combinan naturaleza y observación astronómica aprovechando la certificación como destino Starlight

Francisco Barbancho ha presentado este jueves las rutas de senderismo de Lucena.

Francisco Barbancho ha presentado este jueves las rutas de senderismo de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La segunda edición de ciclo de Senderos de Puertas Abiertas de Lucena incorpora travesías por entornos vinculados a la certificación como destino turístico Starlight concedida a la Subbética cordobesa. Diferentes rutas añaden actividades de observación y lectura de cielos nocturnos, dirigidas por expertos en lugares como Vado de los Bueyes, Cerro de las Puertas, las Lagunas Amarga y Dulce y el camino de Martín González.

Unas 500 personas participaron hace un año en la primera edición de este proyecto diseñado desde el área de Turismo del Ayuntamiento de Lucena. Concentrado entre mayo y diciembre, diferencia hasta 15 trayectos de diversa dificultad y distancia. El edil del ramo, Francisco Barbancho, subraya que "el auge del senderismo y el turismo activo" implica que "cada vez cuente con más seguidores" y, en consecuencia, desde el Consistorio "fortalecemos este tipo de experiencias turísticas".

Empieza el domingo 24 de mayo

Este programa empieza el próximo domingo, recorriendo un sendero por la Sierra de Aras. En fechas siguientes, los inscritos atravesarán otros como el Cerro del Malabrigo, la Primera Cruz, Vado de los Bueyes, Cerro de las Puertas, la Cruz del Francés, el Barro y la Cerámica, Puente Povedano, Genil o Sierra de Araceli.

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Con carácter gratuito, cada grupo estará conformado por 35 personas y también habrá un avistamiento de aves acompañando al sendero del Genil, en Jauja.

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