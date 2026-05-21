La Junta crea una nueva balsa en el Geoparque de las Subbéticas para impulsar el "vertido cero" del centro de visitantes

La nueva balsa-charca de evapotranspiración que la Junta de Andalucía ejecuta en el monte público de Santa Rita de Cabra, en pleno Geoparque de las Sierras Subbéticas, permitirá avanzar hacia un sistema de "vertido cero" en este enclave natural y, además, generará un nuevo hábitat acuático que favorecerá la biodiversidad de la zona.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Rafael Martínez, ha visitado el estado de ejecución de esta infraestructura, que se instala junto al centro de visitantes de Santa Rita para facilitar el tratamiento sostenible de los residuos generados tanto en este edificio como en el kiosco-bar y la casa forestal.

La balsa tiene 120 metros cuadrados de superficie

La actuación, con un presupuesto cercano a los 20.000 euros, contempla la construcción de una balsa de 120 metros cuadrados de superficie. El sistema de evapotranspiración estará compuesto por la propia charca y un tanque de nivel encargado de acumular y conducir el líquido hacia el tanque de bombeo y recogida que alimentará la instalación.

La nueva balsa de evapotranspiración de Santa Rita permitirá el vertido cero. / Moreno

Durante la visita, Martínez destacó también el valor ambiental añadido de esta intervención. "La balsa aportará biodiversidad a la zona porque va a generar un nuevo hábitat acuático donde acudirá microfauna", señaló el delegado, que estuvo acompañado por el director-conservador del parque natural, Antonio García, y el coordinador provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), Marcial Prieto.

También servirá para actividades de educación ambiental

Las obras actualmente en ejecución se suman a otras actuaciones ya finalizadas en 2025 en materia de depuración en el entorno de Santa Rita, entre ellas la renovación de tuberías y del separador de grasas del bar-restaurante.

La finalización de la nueva charca de evapotranspiración está prevista para este mes de mayo y, además de su función ambiental y de depuración sostenible, servirá también como recurso para actividades de educación ambiental.